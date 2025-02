Violencia vicaria de Sánchez

Palabras de Juan Ramón Rallo que hago mías: "Todos sabemos de dónde partió el enfrentamiento entre Sánchez y Milei. Sabemos que Sánchez llamó a consultas a la embajadora, pero la cosa no se quedó ahí. Ahora el Gobierno de Sánchez ha retirado a la embajadora en Argentina. Y no se para ahí, el Gobierno está estudiando expulsar al embajador de Argentina en España. Incluso romper relaciones diplomáticas con Argentina. Por supuesto, el Gobierno de España también está estudiando impedir la entrada de Milei en España el próximo 21 de junio cuando debía acudir para recibir el premio Juan de Mariana. A ver: Sánchez acusó a Israel de cometer un genocidio en Gaza; y a Rusia por invadir a Ucrania, pero en ninguno de los dos casos retiro al embajador; pero sí que lo retira de Argentina por insinuar que su señora es corrupta. Lo cual hace pensar que Sánchez considera que un genocidio y una invasión es menos grave que lo de su mujer. ¿No es esto desquiciante? Además, Sánchez considera que atacar a su señora, a él o a su partido es atacar al Estado Español. No solo eso, es atacar a la forma democrática del estado. Sánchez se identifica a sí mismo como la esencia de la salvación de la democracia en España. Esa equiparación, no solo esconde un peligrosísimo delirio napoleónico de grandeza, sino que en sí mismo es el germen del totalitarismo”. Vistos los disparates de Sánchez, considero oportuno decir que si quiere defender el honor de su dama, que lo haga en duelo singular y no instrumentalizar a España como lo haría cualquier cobarde mafioso.