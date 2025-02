HONOR conquista a su competencia con cartas de amor este San Valentín

"Porque del odio al amor solo hay un paso", HONOR lanza una campaña mostrando su lado más romántico al convertir las críticas de la competencia en una declaración de amor tecnológico. A través de una tarjeta con sorpresa, que a simple vista, parece un diseño clásico de San Valentín, pero con el zoom del HONOR Magic7 Pro, revela frases ocultas de reseñas negativas sobre smartphones rivales Descargar vídeo de campaña aquí

Dicen que "del odio al amor hay solo un paso", y HONOR, la marca de tecnología global, ha decidido darlo con estilo. Este San Valentín, la marca global de tecnología, ha lanzado una campaña que convierte las críticas negativas en puro romanticismo tecnológico.

Para celebrar el amor, y el increíble zoom del nuevo HONOR Magic7 Pro, la marca ha creado una tarjeta de San Valentín única en colaboración con el famoso artista de la micrografía Jayce Hall, que crea increíbles ilustraciones de personajes famosos, animales y paisajes. Algunas de las obras más icónicas de Hall, realizadas a partir de miles de pequeñas palabras escritas a mano, incluyen retratos de los Beatles, Elphaba y Glinda de Wicked e incluso el novio de Taylor Swift y jugador de la NFL Travis Kelce.

Amor a primera vista… o a primer zoom

Esta tarjeta no solo es un ingenioso guiño al potente AI Super Zoom de HONOR, sino también una prueba de que todo puede verse desde otra perspectiva. A primera vista, parece un tarjetón tradicional, pero al acercarse (o mejor aún, haces zoom con el HONOR Magic7 Pro), se descubrirá un secreto inesperado: su diseño está compuesto por 4.590 palabras extraídas de críticas negativas a smartphones de la competencia.

HONOR ha convertido los peores comentarios en una verdadera obra de arte amorosa, creada en 11 horas a lo largo de 3 días. Pero la sorpresa no termina ahí: al mirar a través de la lente del Magic7 Pro, aparecen frases en 16 idiomas diferentes, invisibles a simple vista, como "es el peor teléfono de la historia" y "se olvidaron de inventar algo nuevo para este teléfono".

Y si se observa bien el centro del diseño, con la ayuda del Magic7 Pro, se encontrará otro detalle especial: un diminuto corazón oculto. Porque el amor, como la tecnología, está en los detalles.

"Ha sido muy divertido crear esta ilustración para esta tarjeta de San Valentín hecha a medida con HONOR. Se ha utilizado letras de canciones y nombres en los diseños, a menudo escritos 10.000 veces, pero nunca había utilizado algo como las críticas negativas de los teléfonos móviles para crear una obra de arte. El resultado es increíble", comentó Hall.

Repartiendo amor… incluso a la competencia

En un giro inesperado, HONOR ha decidido compartir su amor tech no solo con sus fans, sino también con sus rivales. Algunas de estas tarjetas han sido entregadas directamente en las puertas de sus competidores, porque, después de todo, el amor no tiene fronteras (ni exclusividad de marca).

Por su parte, Avikar Jolly, CMO de HONOR Europa, ha comentado: "Dicen que una imagen vale más que mil palabras y, en este caso, ¡realmente es así! Queríamos compartir el amor, no el odio, este Día de San Valentín, así que contamos con el talentoso Jayce Hall, conocido por transformar las palabras en arte, para que diera la vuelta a las críticas negativas, que arrojan sombra sobre los dispositivos de los competidores, y creara algo que difundiera un poco de amor y alegría de San Valentín".

HONOR Magic7 Pro: para ver el amor en cada detalle

Con su sistema de cámara HONOR AI Falcon con AI Super Zoom que ofrece un zoom que va de 30x a 100x, HONOR Magic7 Pro no solo captura momentos increíbles, sino que también demuestra que hasta en las peores críticas se puede encontrar belleza. El teléfono también cuenta con un potente sistema de triple cámara: una Cámara Principal de 50MP, una Cámara Gran Angular de 50MP y una Cámara Teleobjetivo de 200MP para un rendimiento excepcional con poca luz.

Este San Valentín, HONOR recuerda que el amor está en todas partes, incluso en las reseñas más inesperadas. Es posible encontrarlo en Black, Lunar Shadow Grey y Breeze Blue, HONOR Magic7 Pro ya está disponible en España.

