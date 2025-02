Estas serán las profesiones más demandadas y mejor remuneradas relacionadas con la IA

Las divisiones de TIC tanto de The Adecco Group, el mayor grupo de talento comprometido con las personas; como de LHH, líder mundial de soluciones integrales de talento de The Adecco Group, publican hoy un estudio que explora cómo la IA ha transformado los perfiles tecnológicos, identifica los roles más demandados relacionados con ella y detalla los salarios en 2025 según experiencia y nivel de especialización La Inteligencia Artificial (IA) se ha posicionado en 2025 como el motor principal del cambio tecnológico, impactando áreas esenciales como la gestión de datos, la sostenibilidad (Green IT), las infraestructuras y los Data Centers. En este contexto, su irrupción está transformando la gestión del talento y redefiniendo las estrategias de los departamentos de tecnología, lo que implica una evolución tanto de los roles como de las competencias requeridas.

En palabras de Patricia Zamacola, directora de Tecnología de LHH Recruitment Solutions: "la Inteligencia Artificial ha dejado de ser una promesa para convertirse en el motor de la evolución digital. Su impacto se extiende a todos los ámbitos, desde la automatización de procesos hasta la toma de decisiones estratégicas, redefiniendo la forma en que las empresas operan y compiten en el mercado. Pero más allá de la tecnología, el verdadero reto está en el talento: en cómo las organizaciones pueden atraer, desarrollar y retener a los profesionales que liderarán esta revolución".

Para Óscar Rodríguez, Head of IT Industry en The Adecco Group: "En un mundo donde la innovación es constante y la transformación digital avanza a gran velocidad, la inteligencia artificial generativa está redefiniendo la forma en la cual se trabaja y se crea. La demanda de talento especializado en IA crece exponencialmente, y la escasez de profesionales cualificados supone un gran desafío para las empresas. En este contexto, comprender las tendencias salariales y las competencias más demandadas no solo es una necesidad, sino una ventaja competitiva clave para atraer y fidelizar a estos expertos".

Ante esta situación, las divisiones de TIC tanto de The Adecco Group, el mayor grupo de talento comprometido con las personas; como de LHH, líder mundial de soluciones integrales de talento de The Adecco Group; publican hoy un estudio que explora cómo la IA ha transformado los perfiles tecnológicos, identifica los roles más demandados y detalla los salarios en 2025 según experiencia y nivel de especialización diferenciándolo en tres áreas: Software, datos, gobierno y calidad; CRM y ERP; y Ciberseguridad y continuidad de negocio.

Son cada vez más las empresas que solicitan estos perfiles para hacer frente lo que es ya una realidad de mercado: la era de la IA.

Software, datos, gobierno y calidad

En España, la demanda de profesionales con formación en inteligencia artificial está creciendo rápidamente, impulsada por sectores como banca, sanidad, comercio electrónico, logística y digitalización en entidades tanto públicas como privadas. Los perfiles tradicionales, como desarrolladores de software, analistas y científicos de datos han evolucionado hacia especializaciones más avanzadas, incluyendo desarrolladores de IA, expertos en machine learning, arquitectos de inteligencia artificial y especialistas en modelos generativos. Estos roles ya no solo analizan datos, sino que también diseñan, entrenan e implementan modelos de IA avanzados, fundamentales para la innovación tecnológica.

En paralelo, la gestión y regulación de datos han adquirido mayor protagonismo. De hecho, la expansión del uso de la IA ha generado una necesidad creciente de expertos en privacidad, seguridad y ética, cuya función es asegurar el cumplimiento de normativas como el GDPR y minimizar los sesgos en los algoritmos.

Asimismo, las empresas están aumentando sus inversiones en tecnologías basadas en IA y análisis de datos. A este respecto, los sectores con mayor apuesta por estas soluciones incluyen el financiero, salud, retail y logística, que ven en la IA una vía para mejorar su competitividad y optimizar su rendimiento operativo.

Los cuatro perfiles más demandados en esta área son:

IA Developer: Los profesionales especializados en el desarrollo de software enfocado a IA son unos de los principales motores de la innovación en inteligencia artificial, transformando datos en soluciones inteligentes. No solo programan, sino que exploran, experimenta y entrena modelos de machine learning y deep learning para resolver desafíos complejos con precisión y eficiencia. Su día a día combina creatividad y lógica, optimizando algoritmos y explorando nuevas formas de automatizar procesos.

En cuanto a la banda salarial, se distribuye por niveles de experiencia: con salarios de entre 35.000€ a 40.000€ para juniors, de 40.000€ a 55.000€ en perfiles intermedios y de 55.000€ a 80.000€ para senior.

Data Scientist: Los científicos de datos tienen como principal misión transformar grandes volúmenes de datos en información estratégica, utilizando herramientas como Python, R y SQL. A través de análisis estadístico y machine learning, identifica patrones, predicen tendencias y optimiza procesos. Su rol es clave para convertir datos en decisiones, colaboran estrechamente con los equipos de negocio para generar soluciones innovadoras.

Respecto a los ingresos, dependen de su trayectoria profesional, con sueldos que van 35.000€ a 40.000€ en perfiles junior, de 40.000€ a 55.000€ + variables en niveles intermedios y de 55.000€ a 80.000€ + variable en posiciones senior.

Gobierno y Calidad de Dato: Estos perfiles son cada vez más esenciales en las organizaciones, ya que garantizan que los datos sean precisos, consistentes y gestionados de manera adecuada durante todo su ciclo de vida. Su labor se centra en establecer políticas de gobernanza que aseguren la integridad, seguridad y accesibilidad de los datos, manteniendo siempre los más altos estándares de calidad. Además, colaboran estrechamente con equipos de TI y otros departamentos para diseñar marcos de control, optimizar procesos y asegurar que los datos sean un activo confiable para la toma de decisiones y la innovación.

Dependiendo de la categoría profesional, puede tener sueldos de 30.000€ a 40.000€ + variable en el nivel junior, de 45.000€ a 60.000€ + variable en el nivel intermedio y de 65.000€ a 80.000€ + variable en el senior.

Data Architect: Es una figura clave dentro de las organizaciones, ya que se encarga de diseñar, estructurar y gestionar la arquitectura de datos para garantizar que los datos sean accesibles, coherentes y útiles. Con la integración de herramientas de IA, este perfil se vuelve aún más valioso, ya que no solo organiza y optimiza los datos dentro de la empresa, sino que también facilita la incorporación de inteligencia artificial y lógica de negocio en los algoritmos. Esto permite a las organizaciones aprovechar mejor sus datos y mejorar la toma de decisiones estratégicas mediante soluciones inteligentes.

Su salario varía según la experiencia, situándose entre 45.000€ y 60.000€ + variable para perfiles intermedios y alcanzando entre 65.000€ y 90.000 € + variable para profesionales senior.

Asimismo, cabe destacar las siguientes profesiones:

MLOps: Puede percibir un sueldo que oscila según su nivel de experiencia, desde 40.000€ a 50.000€ en el caso de juniors, entre 50.000€ y 60.000€ para perfiles intermedios y de 65.000€ a 90.000€ para seniors.

Data Engineer: La retribución evoluciona con la experiencia, con un rango de 28.000€ a 40.000€ en posiciones junior, de 40.000€ a 50.000€ en perfiles intermedios y de 55.000€ a 70.000€ en roles senior.

IA Researcher: Puede recibir una compensación que fluctúa según su nivel, situándose entre 25.000€ a 40.000€ en perfiles junior, entre 40.000€ y 60.000€ en niveles intermedios y alcanzando de 65.000€ a 100.000€ en el caso de seniors.

NPL Engineer: Tienen una evolución salarial progresiva, partiendo de un rango de 35.000€ a 45.000€ para juniors, pasando por 50.000€ a 65.000€ en niveles intermedios y llegando hasta 65.000€ a 80.000€ en posiciones senior.

Consultor en Robótica e IA: Su sueldo está determinado por su experiencia, con rangos de 30.000€ a 40.000€ + variable en nivel junior, de 45.000€ a 60.000€ + variable en perfiles intermedios y de 65.000€ a 90.000€ + variable en senior.

CRM y ERP

El impacto de la IA en los sistemas CRM y ERP está siendo disruptivo, transformando tanto la forma en que funcionan las herramientas como la manera en que los empleados realizan su trabajo.

En este sentido, empresas líderes como Microsoft (con Copilot) y Salesforce (con Einstein) están implementando soluciones de IA que buscan agilizar las tareas cotidianas de los trabajadores. Estas soluciones traen consigo ventajas como la automatización de tareas repetitivas, optimización de la gestión de recursos, mejora de las previsiones de demanda, mejora en la interacción con los clientes, aumento de la identificación de leads y prospectos, y perfeccionamiento en la experiencia del cliente (CX), entre otras.

Gracias a herramientas como Copilot y Einstein, los profesionales pueden dedicar menos tiempo a actividades operativas y centrarse en estrategias que generen mayor valor dentro de la organización.

La banca, el retail e ecommerce, así como las telecomunicaciones lideran la demanda de estos perfiles, destacando principalmente cuatro:

Consultor (CX) con IA: Cada vez tiene más importancia en el ecosistema empresarial. Este perfil se enfoca en mejorar cómo las empresas interactúan con sus clientes, usando herramientas de IA para hacer todo más eficiente y personalizado. Gracias a estas tecnologías, puede anticipar lo que los clientes necesitan y ofrecer soluciones más precisas. Además, ayuda a crear experiencias más cercanas y satisfactorias, lo que fortalece la relación con los clientes.

Su sueldo está determinado por su experiencia, con rangos de 30.000€ a 45.000€ + bonus en nivel junior, de 45.000€ a 60.000€ + bonus en perfiles intermedios y de 65.000€ a 80.000€ + bonus en senior.

Consultor IA (Copilot / Einstein): Es un perfil nuevo y clave en empresas como Microsoft y Salesforce, que están liderando la integración de IA en sus productos. Este consultor no solo tiene un fuerte enfoque técnico, sino que también entiende el negocio, ayudando a las empresas a implementar soluciones de IA que mejoren procesos y resultados. Su rol es crucial tanto en estas grandes compañías como en sus partners, ya que asegura que la tecnología se aplique de forma efectiva y alineada a los objetivos estratégicos del negocio.

En torno a su evolución salarial, es progresiva: partiendo de un rango de 40.000€ a 50.000€ + bonus para juniors, pasando por 55.000€ a 65.000€ + bonus en niveles intermedios y llegando hasta 70.000€ a 90.000€ + bonus en posiciones senior.

Jefe de Proyecto Dynamics 365 / Business Central: Lidera la implementación y gestión de soluciones basadas en estas plataformas, clave para la transformación digital de las empresas. Su rol implica coordinar equipos, asegurar que los proyectos se alineen con los objetivos del negocio y gestionar recursos y tiempos de forma eficiente. Además, trabaja estrechamente con clientes para personalizar y optimizar las soluciones, garantizando que se maximicen los beneficios de estas herramientas en la gestión empresarial.

Puede recibir una compensación que fluctúa según su nivel, situándose entre 35.000€ a 55.000€ + bonus en niveles intermedios y alcanzando de 55.000€ a 75.000€ + bonus en el caso de seniors.

Salesforce Architect: Es el profesional encargado de diseñar y gestionar la arquitectura de soluciones dentro de Salesforce, asegurando que sean escalables, eficientes y alineadas con las necesidades del negocio. Su rol es clave para integrar distintos sistemas y procesos en la plataforma, optimizando la gestión de clientes y operaciones. Con el avance de la IA, el Salesforce Architect también juega un papel crucial en la integración de herramientas como Einstein, lo que permite mejorar la automatización, personalización y predicción de comportamientos, transformando así la experiencia del cliente y los resultados comerciales.

En cuanto al salario, varía según la experiencia: situándose entre 65.000€ y 80.000€ + bonus para perfiles intermedios y alcanzando entre 80.000€ y 120.000 € + bonus para profesionales senior.

Igualmente, adquieren relevancia las siguientes profesiones:

Consultor Funcional Salesforce: Puede percibir un sueldo que oscila según su nivel de experiencia, desde 30.000€ a 40.000€ en el caso de juniors, entre 40.000€ y 55.000€ para perfiles intermedios y de 55.000€ a 75.000€ para seniors.

Salesforce Developer: La retribución evoluciona con la experiencia, con un rango de 35.000€ a 40.000€ + bonus en posiciones junior, de 40.000€ a 60.000€ + bonus en perfiles intermedios y de 65.000€ a 85.000€ + bonus en roles senior.

Consultor Funcional Dynamics 365: Los ingresos dependen de su trayectoria profesional, con sueldos que van 25.000€ a 35.000€ + bonus en perfiles junior, de 35.000€ a 55.000€ + bonus en niveles intermedios y de 55.000€ a 70.000€ + bonus en posiciones senior.

Programador Dynamics 365 / Business Central: la banda salarial se distribuye por niveles de experiencia, con salarios de entre 25.000€ a 35.000€ + bonus para juniors, de 35.000€ a 45.000€ + bonus en perfiles intermedios y de 45.000€ a 65.000€ + bonus para senior.

Ciberseguridad y continuidad de negocio

La ciberseguridad se ha convertido en un área prioritaria para las empresas españolas, que están apostando por la incorporación de equipos internos especializados en la protección digital. En los últimos años, se ha podido observar cómo las compañías han reforzado sus departamentos de seguridad informática ante el crecimiento de las amenazas digitales.

Bajo esta perspectiva, la IA está teniendo un impacto decisivo en este ámbito, no solo redefiniendo los perfiles profesionales más buscados, sino también las habilidades que estos expertos deben poseer.

Gracias a la inteligencia artificial, los equipos de ciberseguridad pueden automatizar procesos, identificar vulnerabilidades con mayor rapidez y reaccionar de forma más eficiente ante los ciberataques. No obstante, no hay que olvidar que su uso el uso de la IA también supone un reto, pues los ciberdelincuentes la están aprovechando para desarrollar ataques más sofisticados y difíciles de detectar.

Los cuatro perfiles más solicitados en el ámbito de la ciberseguridad son:

Arquitecto Cyber (Técnico): Sus principales funciones son diseñar, implementar y gestionar las estrategias y soluciones de seguridad dentro de una organización. Su rol incluye la protección de datos, redes y sistemas frente a posibles amenazas, garantizando la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información. Además, trabajan en la creación de políticas de seguridad, identifica vulnerabilidades y coordinación de equipos para mitigar riesgos. Con la creciente integración de IA, también juega un papel clave en la implementación de sistemas inteligentes que detectan amenazas en tiempo real y automatizan respuestas ante incidentes de seguridad.

Respecto al salario, varía según la experiencia: situándose entre 55.000€ y 70.000€ + bonus para perfiles intermedios y alcanzando entre 70.000€ y 100.000 € + bonus para profesionales senior.

Consultor Normativa (GRC): Ayuda a las organizaciones a cumplir con leyes y regulaciones, como el GDPR y las normativas de sectores regulados. Su función es asegurar que los procesos cumplan con los requisitos legales, minimizando riesgos. Además, implementa políticas y soluciones tecnológicas para garantizar el cumplimiento normativo de manera eficiente.

Puede percibir un sueldo que oscila según su nivel de experiencia, desde 30.000€ a 40.000€ en el caso de juniors, entre 45.000€ y 60.000€ + bonus para perfiles intermedios y de 65.000€ a 95.000€ + bonus para seniors.

Gestión de Identidades y Accesos (IAM Specialist): Es uno de los perfiles más demandados en el área de seguridad. Su principal responsabilidad es asegurarse de que solo las personas adecuadas tengan acceso a los sistemas y la información sensible de la empresa. Su trabajo consiste en gestionar las identidades digitales de los usuarios, como cuentas y permisos, para proteger los datos confidenciales. Además, establece políticas de seguridad para garantizar que el acceso se controle de manera eficiente y cumpla con las normativas de protección de datos.

Puede recibir una compensación que fluctúa según su nivel, situándose entre 30.000€ a 40.000€ en perfiles junior, entre 40.000€ y 55.000€ + guardias en niveles intermedios y alcanzando de 55.000€ a 75.000€ + variable en el caso de seniors.

Cloud Security Specialist: Es un perfil clave en los equipos de infraestructura, muy solicitado por las organizaciones. Su rol principal es proteger los sistemas y datos alojados en la nube, creando e implementando estrategias de seguridad que salvaguarden la información frente a amenazas tanto internas como externas. Además, gestiona el acceso a los recursos en la nube, asegura la confidencialidad y la integridad de los datos y verifica que las soluciones cloud cumplan con las normativas de seguridad y protección de datos.

Su sueldo está determinado por su experiencia, con rangos de 30.000€ a 40.000€ + guardias en nivel junior, de 45.000€ a 65.000€ + guardias en perfiles intermedios y de 70.000€ a 90.000€ + variable en senior.

Por otra parte, también son significativas las siguientes profesiones:

SOC Consultant: La retribución evoluciona con la experiencia, con un rango de 25.000€ a 30.000€ + guardias en posiciones junior, de 30.000€ a 45.000€ + guardias en perfiles intermedios y de 45.000€ a 60.000€ + variable en roles senior.

SOC Manager: El salario varía según la experiencia, situándose entre 45.000€ y 60.000€ + variable para perfiles intermedios y alcanzando entre 60.000€ y 85.000 € + variable para profesionales senior.

e-Crime: La banda salarial se distribuye por niveles de experiencia, con salarios de entre 35.000€ a 45.000€ para juniors, de 45.000€ a 60.000€ + variable en perfiles intermedios y de 60.000€ a 85.000€ + variable para senior.

Especialista en Fraude y Seguridad Digital: Dependiendo de la categoría profesional, puede tener sueldos de 35.000€ a 45.000€ en el nivel junior, de 50.000€ a 60.000€ + variable en el nivel intermedio y de 65.000€ a 80.000€ + variable en el senior.

Network Security Engineer: Tienen una evolución salarial progresiva, partiendo de un rango de 30.000€ a 40.000€ + guardias para juniors, pasando por 45.000€ a 55.000€ + guardias en niveles intermedios y llegando hasta 60.000€ a 80.000€ + variable en posiciones senior.