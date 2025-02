Cash Converters aumenta la venta recuperable un 3,2% en la cuesta de enero

Durante el primer mes del año, la compañía especializada en la compra y venta de artículos de segunda mano ha custodiado bajo esta modalidad 23.585 artículos a estos clientes en búsqueda de liquidez La modalidad de venta recuperable permite al consumidor decir "hasta luego" a un producto en lugar de "adiós" y disponer de dinero al momento sin la necesidad de perder el producto, ya que puede recuperarlo pasados 30 días o elegir la opción de alargar el depósito del producto para recuperarlo más tarde. Dicho canal de la cadena de tiendas de compra y venta de productos de segunda mano Cash Converters sigue la tendencia de los últimos años y logra consolidarse en este mercado, motivado por un contexto marcado por la subida de la inflación y donde los sueldos siguen sin recuperar su poder adquisitivo.

La cuesta de enero ha motivado aún más a los consumidores de la economía circular en busca de liquidez. En enero de 2025, el número de productos que los consumidores dejaron en Cash Converters bajo esta modalidad alcanzó los 23.585 en todo el territorio nacional. Esto supone un aumento del 3,2% si se compara con el mismo periodo del año anterior. En cuanto al importe total pagado a estos clientes, la subida de este año ha sido del 11%. Desde Cash Converters apuntan, como causas de la subida del importe pagado, a una mayor calidad de estos artículos y, especialmente, a las joyas que son dejadas en venta recuperable, ya que el oro sigue al alza.

De hecho, es la joyería el vertical que más se repite en venta recuperable, acaparando un 33,77% del total de los productos custodiados por Cash Converters a sus clientes.

Móviles y relojes de pulsera

En el ranking de artículos más vendidos a Cash Converters bajo esta modalidad de venta recuperable, aparecen en primer lugar los teléfonos móviles, seguidos de los relojes de pulsera de caballero, joyas como anillos y cadenas y ordenadores portátiles y televisiones. Una novedad con respecto al año pasado es la consola Play Station 5.

"Enero es un mes especialmente sensible a este tipo de ventas, pues los consumidores necesitan liquidez después de Navidad. Aquí es donde nos damos cuenta de que acumulamos en casa productos que no usamos y a los que se les puede dar otra vida, a cambio de una remuneración económica o bien podemos optar por la venta recuperable", ha asegurado Arturo Terrón, responsable del área de Venta Recuperable de Cash Converters en España.

La compañía ha reforzado en este último año las condiciones de venta recuperable, ofreciendo facilidades y flexibilidad a los consumidores, por ejemplo, mejoras en la comunicación directa para que no se pasen los plazos y la bajada de cuotas, lo que ha supuesto que en torno al 64% de los productos vendidos bajo esta modalidad a Cash Converters en 2024 fueron recuperados por sus dueños.

Sobre Cash Converters

Cash Converters es una empresa especializada en la compra y venta de productos de segunda mano. La compañía, mediante su actividad, pone en valor la economía circular como motor para un cambio de hábitos de consumo que ayuden a crear un mundo más sostenible.

Nació en Australia en 1984 y llegó a España en 1995, abriendo una primera tienda en Barcelona. Actualmente, cuenta con 80 tiendas (75 en España y 5 en Portugal) entre tiendas propias y una red de franquicias. Además, ha cerrado acuerdos con centros comerciales e hipermercados como Carrefour para implementar espacios de compra venta de artículos de segunda mano en sus superficies. También ofrecen la opción de comprar y vender artículos a través de su página web.

Cash Converters lanzó en junio de 2021 "El Movimiento Converters". Una corriente que busca dar mayor difusión y divulgación a la importancia del cuidado del medioambiente con los hábitos del día a día, basada en el consumo consciente e inteligente. Dentro del movimiento, la compañía lanza diversas campañas a lo largo del año para concienciar a su comunidad.