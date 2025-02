4 señales comunes de los trastornos obsesivos-compulsivos que podrían estar afectando la vida diaria

¿Se tiene que verificar constantemente si se ha cerrado la puerta de casa? ¿Se siente que los pensamientos intrusivos persiguen y no se pueden controlar? ¿Se necesita contrastar que se ha hecho algo una y otra vez? Podrían ser señales de un Trastorno Obsesivo-Compulsivo (TOC), una condición que afecta a más personas de las que imaginamos y que puede complicar seriamente la vida cotidiana si no se aborda a tiempo.

¿Qué es el TOC y cómo reconocerlo? El TOC es un trastorno de salud mental caracterizado por la presencia de obsesiones y/o compulsiones. Las obsesiones son pensamientos, imágenes o impulsos intrusivos que generan ansiedad, mientras que las compulsiones son comportamientos repetitivos que se realizan para reducir esa ansiedad.

Algunas de las señales más comunes incluyen:

Pensamientos repetitivos e intrusivos que generan malestar significativo.

Compulsiones constantes, como lavarse las manos repetidamente o verificar puertas y electrodomésticos.

Dudas persistentes sobre acciones realizadas, como si se ha apagado el gas o cerrado una ventana.

Necesidad de simetría o perfección, como ordenar objetos de forma excesiva para sentir alivio.

Estos síntomas pueden variar en intensidad, pero si interfieren en el trabajo, las relaciones o las actividades diarias, es importante buscar ayuda profesional.

Impacto del TOC en la vida diaria Aproximadamente un 2% de la población mundial padece TOC, según la Asociación Americana de Psiquiatría (APA). Aunque puede manifestarse en cualquier etapa de la vida, suele aparecer durante la adolescencia o la juventud.

Vivir con TOC puede ser agotador, tanto emocional como físicamente, ya que los pensamientos obsesivos y las compulsiones consumen tiempo y energía. Esto puede derivar en problemas laborales, aislamiento social e incluso trastornos relacionados, como la depresión o la ansiedad generalizada.

¿Qué hacer si se cree que se tiene TOC? El primer paso es reconocer que estos síntomas no son "manías" ni comportamientos normales y que requieren atención especializada. El tratamiento suele incluir terapia cognitivo-conductual (TCC), que ayuda a modificar los patrones de pensamiento y comportamiento, tratamiento neurológico profesional, y en algunos casos, medicación para controlar la ansiedad y la obsesión.

El tratamiento integral del TOC en Clínica Azorín La Unidad de Neurología y Neurofisiología Clínica de Clínica Azorín ofrece una atención personalizada y multidisciplinar para personas con TOC. Combinamos estrategias terapéuticas avanzadas y el acompañamiento de especialistas en neurología y fisioterapia neurológica para mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes.

"Nuestro objetivo es ayudar a las personas a recuperar el control de su vida, proporcionándoles herramientas efectivas para superar las dificultades del TOC", señala Joaquín Azorín, Director de Clínica Azorín.

Si alguien experimenta síntomas de TOC, no se debe esperar más para buscar ayuda. En Clínica Azorín, acompañan en cada paso hacia el bienestar.

Contacto para medios y consultas Clínica Azorín

Web: Unidad de Neurología y Neurofisiología Clínica