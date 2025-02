XERACH presenta el vídeo LO QUE TE VOY A MENTIR

"Lo que te voy a mentir" ha sido el focus track de su nuevo disco que lleva por título "Canciones Bobas", un testimonio apasionado de una historia de amor no convencional y una declaración estética sin complejos.

Esta es la banda sonora de tu despedida. "Lo que te voy a mentir" es una producción redonda que lucha entre la ruptura y el deseo de aferrarse a lo que una ama. ¿Quién se va a querer ir después de rozar la vida? En conjunción con Hermanas Pizarro y Microclips, Xerach presenta una ceremonia de imágenes llenas de simbolismo. Un videoclip transformado en rito, porque aunque no queremos que te vayas, ya hemos comenzado a decirte adiós.

El videoclip "Lo que te voy a mentir" ha contado con el siguiente equipo: Grabación por Microclips , Coreografía de Luna Sánchez y María Pizarro, Dirección de las Hermanas Pizarro, Ayudante de dirección Irene Martín, Maquillaje Elena Valera y Ana Pizarro, Vestuario Ariane Elizalde y Hermanas Pizarro, Dirección de Producción Wada Muñoz, Foto Fija y de Producción María Claudia Quiroz y la Edición y Etalonaje de Andrei Arrunátegui. "Lo que te voy a mentir" es uno de los temas del nuevo álbum de Xerach que lleva por título Canciones Bobas.

Canciones Bobas el testimonio apasionado de una historia de amor no convencional y una declaración estética sin complejos. Canciones pop que se fusionan con bajos de techno y ritmos de tambora; con las que 4 multi-instrumentistas, 2 bailarinas/ performers y un VJ crean un espectáculo que desafía las convenciones artísticas y que se construye a través de trazos del alma, donde lo profundo y lo bobo de la existencia se entrelazan.

Tras trabajar con artistas como Christina Rosenvinge, Tremenda Jauría, Ale Acosta (Fuel Fandango) o Juanma Latorre (Vetusta Morla); Xerach presenta su primer álbum, autoproducido; una pieza que se construye a través de trazos del alma, donde lo profundo y lo bobo de la existencia se entrelazan.

En sus conciertos en directo XERACH va acompañada por: Lucía Bocanegra Danza, performance y coreografía (Sevilla 1997), María Pizarro Danza, performance y vestuario (Barakaldo 1993), Magalí Datzira, Bajo, sintetizador de bajo y voz (Barcelona 1997), Javier Rubio Guitarra, octatrack y voz (Madrid 1994), Irene Novoa Sintetizador, percusión electrónica y voz (Madrid 1986), Nicolai Troshinsky VJ (Moscú 1985).

