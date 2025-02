¿Por qué se hizo viral en Tik Tok la película TOXICO NARCISISTA?

La película más intensa e impactante sobre las relaciones tóxicas y el narcisismo de habla hispana se estrena online y la puedes ver en la plataforma VOD. Mientras los videos de fragmentos de la película de la cuenta de Tik Tok @toxiconarcisista llegaron a más 4 millones de reproducciones en menos de 3 días, lo que demuestra la enorme similitud que la película expone con respecto a la realidad de muchas personas.

Según dice el director, crearon la cuenta en paralelo al rodaje de la película simulando un noviazgo con la actriz principal en donde Caro y Sebas hacían dinámicas de una pareja normal en la plataforma de Tik Tok. Cuando la gente comenzó a seguir a la pareja y la película finalmente estuvo terminada, comenzaron a compartir fragmentos de la misma atrayendo la atención masiva del público. Una estrategia de marketing sencilla, pero ingeniosa que estuvo planeada desde antes de comenzar a rodar.

"TÓXICO NARCISISTA", es un retrato devastador de las relaciones tóxicas y sobre la realidad que viven muchas mujeres cuando caen en una relación con un aparente psicópata con rasgos narcisistas. Que muestra una realidad difícil de digerir y que despierta sentimientos encontrados en personas que hayan atravesado por situaciones similares.

Mira el TRAILER:

El largometraje lleva al espectador a un viaje emocional profundo, exponiendo las complejas dinámicas del abuso psicológico en las relaciones. Según su director (Nico Quindt): “Es una obra que pretende abrir los ojos del espectador y generar emociones fuertes que no pasarán desapercibidas”.

"TÓXICO NARCISISTA" es un drama psicológico que pone el foco en el impacto devastador de las relaciones abusivas, llevando a los espectadores a reflexionar sobre el poder, el control y el amor propio. Escrita y dirigida por Nico Quindt, la película cuenta con actuaciones conmovedoras de Zoe Bertona y el mismo Nico Quindt, quienes dan vida a Carolina y Sebastián, respectivamente.

Una historia que no te deja indiferente Carolina, interpretada magistralmente por Zoe Bertona, es una joven que se ve arrastrada a un idilio romántico con Sebastián, un hombre carismático pero profundamente manipulador, encarnado por Nico Quindt. Lo que comienza como una historia de ensueño, llena de romanticismo y promesas de amor eterno, rápidamente se convierte en una trampa de manipulación, control y maltrato físico y psicológico, dejando a Carolina en una lucha desesperada por recuperar su identidad y fortaleza, y por escapar como sea de esa situación.

Una experiencia cinematográfica cruda y realista "TÓXICO NARCISISTA" no es una película más; es un llamado de atención. La narrativa se construye a través de momentos cargados de tensión emocional, diálogos íntimos y una cinematografía envolvente que refleja la evolución del estado psicológico de Carolina. La paleta de colores pasa de tonos cálidos a fríos, simbolizando su descenso en un mundo de control y opresión.

Desde su estreno, "TÓXICO NARCISISTA" ha despertado intensas emociones y debates. Críticos y audiencias han destacado la valentía de la película al abordar con honestidad brutal un tema tan delicado y relevante.

Nico Quindt comenta: “Quisimos mostrar no solo el daño que una relación tóxica puede causar, sino también el camino hacia la recuperación y el amor propio. Es una película para quienes han sufrido, para quienes han sanado y para quienes necesitan entender lo que no se ve a simple vista”.

Prepararse para un impacto emocional La película está diseñada para desafiar al espectador, llevándolo a confrontar verdades incómodas sobre la naturaleza del abuso psicológico en las relaciones. Es una obra que toca las fibras más sensibles y deja un eco imborrable. El director asegura ya tener listo el guion de TOXICO NARCISISTA 2 que comenzará a rodarse este mismo año, y que será directamente devastador, con un final que dejará al público impactado.

¿Se está listo para enfrentarse a una historia que cambiará la perspectiva sobre el amor y el poder? "Tóxico Narcisista" ya está disponible, y promete ser una de las películas más memorables del año.