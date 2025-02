Hangover of Fashion: el romanticismo moderno que redefine San Valentín

Menos artificios, más intención: la firma que apuesta por el lujo silencioso presenta su propuesta para enamorar sin caer en los clichés de siempre Hay vestidos que conquistan habitaciones sin decir una palabra. Hay detalles que elevan un look con la precisión de un susurro bien colocado. En un mundo saturado de tendencias fugaces, Hangover of Fashion propone un nuevo código de estilo: sensualidad sin estridencias, romanticismo sin clichés. Y San Valentín es la excusa perfecta para demostrarlo.

Para Estela Rodríguez, fundadora de la marca, "la moda no es solo lo que llevamos, sino la forma en que nos presentamos al mundo". "Nos alejamos de lo efímero porque creemos que la moda con propósito es la única que realmente perdura", explica. Con esta filosofía, Hangover of Fashion se ha convertido en una firma de referencia para quienes buscan prendas con historia, con carácter y con una elegancia que no necesita ser anunciada a gritos.

Esta temporada, la marca redefine el romanticismo con una selección de piezas que no solo encajan en la fecha más sentimental del año, sino que siguen teniendo sentido mucho después del 14 de febrero.

3 piezas para San Valentín que harán historia en el armario

'El vestido que habla por ti'

"Un bar de luces bajas. Un restaurante en el que todo el mundo gira la cabeza cuando entras. Un paseo por la ciudad donde el aire de la noche se siente como parte del look". Hay vestidos que tienen ese poder. El vestido negro lencero de Hangover of Fashion es una declaración de intenciones: femenino sin ser predecible, sofisticado, sin ser inaccesible.

La pieza que transforma un look (y una actitud)

El cinturón de piel Santaia no es un complemento más. Es el toque de estructura que convierte un vestido fluido en una obra maestra de equilibrio, o que le da un giro de sofisticación a un blazer aparentemente casual. Un pequeño gesto, un gran impacto.

El detalle que marca la diferencia

Los zapatos pueden cambiar el tono de un look más rápido que cualquier otra prenda. Y cuando la intención es enamorar sin recurrir a lo obvio, el color lo es todo. Los zapatos de tacón Ansie en charol azul noche rompen la monotonía con un matiz inesperado, porque la seducción está en los detalles.

Moda que trasciende las fechas

San Valentín es solo una fecha en el calendario. El estilo, en cambio, no tiene fecha de caducidad.

"Las piezas más poderosas no son las que llamamos ‘tendencia’, sino aquellas que tienen un espacio propio en nuestro armario, en nuestros recuerdos y en nuestra forma de movernos por la vida", concluye Estela Rodríguez.

"Este San Valentín, elige un look que te haga sentir increíble más allá de una sola noche".