Grupo Esneca Formación apadrina 88 árboles y refuerza su compromiso con la sostenibilidad

Desde el 1 de julio de 2024 hasta el término del año, Grupo Esneca Formación ha apadrinado 88 árboles en colaboración con la Fundación Apadrina un Árbol. Este proyecto busca sensibilizar a su comunidad educativa sobre la importancia de la reforestación y la sostenibilidad, al tiempo que contribuye activamente a la restauración de zonas forestales afectadas por incendios Una iniciativa que promueve la educación y la sostenibilidad

Comprometido con un futuro más verde, Grupo Esneca Formación ha implementado un innovador mecanismo de participación en el proyecto. Cada vez que un alumno interesado en matricularse en modalidad a distancia decide cambiar a la modalidad online, la institución apadrina un árbol en su nombre. Esta acción no solo refuerza la apuesta de Grupo Esneca por la digitalización educativa y la reducción del uso de materiales físicos, sino que también genera un impacto positivo y tangible en el medio ambiente.

Entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de 2024, un total de 88 alumnos han participado en la iniciativa, demostrando una respuesta muy positiva por parte de la comunidad educativa. La cifra refleja el interés creciente de los estudiantes en contribuir al cuidado del planeta y pone de manifiesto la eficacia de este tipo de estrategias para fomentar la sostenibilidad desde la educación.

La Fundación Apadrina un Árbol surgió tras el incendio de 2005 en Guadalajara, que arrasó 13.000 hectáreas. Su misión es restaurar el monte afectado mediante el apadrinamiento de árboles, fomentando la conciencia ambiental y la participación ciudadana.

Beneficios del apadrinamiento de árboles

El apadrinamiento de árboles ofrece múltiples beneficios, no solo para el entorno natural, sino también para las generaciones presentes y futuras. Entre las principales ventajas destacan:

Mitigación del cambio climático : Los árboles desempeñan un papel fundamental en la reducción del dióxido de carbono de la atmósfera, ayudando a combatir el calentamiento global .

: Los árboles desempeñan un papel fundamental en la reducción del dióxido de carbono de la atmósfera, ayudando a . Conservación de la biodiversidad: Al recuperar zonas afectadas por incendios, se favorece la regeneración de la flora y la fauna autóctona, proporcionando hábitats para diversas especies.

Al recuperar zonas afectadas por incendios, se favorece la regeneración de la flora y la fauna autóctona, proporcionando hábitats para diversas especies. Mejora de la calidad del aire: Las raíces de los árboles contribuyen a la estabilidad del suelo y evitan su degradación, además de mejorar la calidad del aire mediante la absorción de contaminantes.

Las raíces de los árboles contribuyen a la estabilidad del suelo y evitan su degradación, además de mejorar la calidad del aire mediante la absorción de contaminantes. Conciencia ambiental: La educación juega un papel clave en la construcción de una sociedad más responsable con el medio ambiente. Este tipo de proyectos ayudan a sensibilizar a la población sobre la importancia de la conservación de los bosques y los recursos naturales. Grupo Esneca siempre ha apostado por la sostenibilidad, siendo parte de la oferta educativa a través de programas especializados en calidad y medio ambiente. Escuelas como Esneca Business School se destacan por formar a profesionales y futuros líderes para ser agentes de cambio en la creación de un mundo mejor.

Un compromiso a largo plazo con la sostenibilidad

Grupo Esneca Formación reafirma su compromiso con la educación como motor de cambio y con la sostenibilidad como parte esencial de su filosofía institucional. A través de esta iniciativa, la institución no solo fomenta el aprendizaje responsable y la reducción del impacto ecológico de la formación a distancia, sino que también promueve valores fundamentales para el desarrollo sostenible.

"En Grupo Esneca, estamos convencidos de que la educación tiene el poder de transformar la sociedad y crear un futuro más sostenible. Por eso, hemos decidido tomar la iniciativa y actuar con responsabilidad. Este proyecto no solo tiene un impacto positivo en el medio ambiente, sino que también demuestra nuestro firme compromiso con la sostenibilidad, liderando el camino y generando conciencia sobre la importancia de cada acción en la lucha contra el cambio climático", afirma Albert Piñol, director de Grupo Esneca Formación.

Desde la institución se espera que más alumnos se sumen a la iniciativa en los próximos meses y que el proyecto continúe creciendo. La educación y la sostenibilidad deben ir de la mano, y esta colaboración con la Fundación Apadrina un Árbol es un claro ejemplo de cómo las instituciones educativas pueden aportar su grano de arena para un planeta más verde y saludable.

Para más información sobre este proyecto y otras acciones de responsabilidad social de Grupo Esneca Formación, se puede visitar su página web: grupoesneca.com