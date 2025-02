José Luis Elósegui, cirujano general de Policlínica Gipuzkoa: "La cirugía bariátrica es la única herramienta capaz de mantener en el tiempo la pérdida de peso"

En Euskadi, el 46,4% de la población adulta padece sobrepeso, y dentro de este grupo, un 16% sufre de obesidad La obesidad es una enfermedad crónica que afecta a la calidad de vida y salud de millones de personas en el mundo. Para aquellos pacientes en los que la dieta, el ejercicio y los medicamentos no han sido efectivos, la cirugía bariátrica se presenta como una solución eficaz. José Luis Elósegui, jefe del Servicio de Cirugía General y del Aparato Digestivo de Policlínica Gipuzkoa, explica los beneficios y avances de esta técnica quirúrgica.

En Euskadi, el 46,4% de la población adulta padece sobrepeso, y dentro de este grupo, un 16% sufre de obesidad. El especialista destaca que existen diferentes tipos de cirugía bariátrica según su mecanismo de acción. Las técnicas restrictivas, como la gastrectomía en manga, reducen la capacidad del estómago para limitar la ingesta de alimentos. Las técnicas malabsortivas, como el cruce duodenal, modifican el recorrido intestinal con el objetivo de reducir la absorción de nutrientes. Por último, las técnicas mixtas, como el bypass gástrico, combinan ambos enfoques para lograr una pérdida de peso más efectiva. "Actualmente, la gastrectomía en manga y el bypass gástrico son las técnicas más utilizadas a nivel mundial", explica Elósegui.

Actualmente, la cirugía bariátrica se ha consolidado como un tratamiento seguro y eficaz para la obesidad. "Ya no es la última opción, sino la única herramienta capaz de lograr una pérdida de peso considerable y mantenerla en el tiempo, con resultados sostenidos a cinco años vista", explica el Dr. Elósegui.

Además, los avances en cirugía han permitido desarrollar técnicas menos invasivas, con menor riesgo y una recuperación más rápida. "Ahora, el enfoque es totalmente personalizado y multidisciplinar, combinando la cirugía con apoyo nutricional, psicológico e incluso con tratamiento farmacológico en algunos casos", añade el especialista.

El objetivo principal de la cirugía bariátrica es lograr una reducción significativa del peso y mejorar las enfermedades asociadas a la obesidad. No obstante, para garantizar resultados duraderos, José Luis Elósegui indica que "el paciente debe comprometerse con un cambio de hábitos de por vida, incluyendo una alimentación saludable, ejercicio regular y controles médicos periódicos".

Los avances en cirugía han permitido reducir la agresión quirúrgica gracias a técnicas mínimamente invasivas, como la laparoscopia y la cirugía robótica. Estos procedimientos ofrecen múltiples beneficios, como incisiones más pequeñas que disminuyen el dolor postoperatorio, una reducción del tiempo de hospitalización, un menor riesgo de complicaciones y una recuperación más rápida para los pacientes.

Errores más comunes

Uno de los principales retos tras la cirugía bariátrica es mantener los hábitos adquiridos. "Uno de los errores más comunes es no seguir correctamente la dieta recomendada, no hidratarse lo suficiente, consumir alimentos poco adecuados o no realizar ejercicio físico. Pero, desde mi punto de vista, el fallo más habitual es olvidarse de los controles médicos", señala José Luis Elósegui, cirujano general de Policlínica Gipuzkoa.

"Al principio, los pacientes suelen acudir a sus revisiones con regularidad. Sin embargo, una vez superada la operación y con buenos resultados en la pérdida de peso, algunos creen que han superado el problema y dejan de acudir a las consultas", advierte el especialista. "Es en ese momento cuando existe el riesgo de volver a los antiguos hábitos, descuidar la alimentación y el ejercicio, lo que puede llevar a una recuperación del peso perdido". Por ello, insiste en que "la obesidad es una enfermedad crónica y, como tal, requiere seguimiento y control médico de por vida".

De hecho, en los últimos años, los tratamientos combinados han ganado protagonismo. "Estamos utilizando medicamentos como liraglutida, semaglutida y tirzepatida para potenciar la pérdida de peso antes o después de la cirugía y así optimizar los resultados a largo plazo", concluye el cirujano.

El doctor Elósegui enfatiza que la cirugía bariátrica no es una solución mágica, sino una herramienta para mejorar la salud y la calidad de vida. "La obesidad severa no solo afecta la apariencia, sino también la movilidad, la autoestima y la salud en general. La cirugía es un nuevo comienzo, una oportunidad para vivir mejor y prevenir enfermedades graves", señala.

Para aquellos que tienen dudas, recomienda informarse, hablar con pacientes que han pasado por la intervención y consultar con especialistas. "Es importante tomar la decisión con seguridad y sin miedo, ya que contarán con un equipo médico, nutricionistas y psicólogos que los acompañarán en cada paso del proceso", concluye el doctor.