Defunciones.es crea un ChatGPT para localizar difuntos en tanatorios de toda España

Después del GPT de la AEAT y de MercaGPT viene el GPT de Defunciones.es. Un ChatGPT personalizado para encontrar a los difuntos en los tanatorios de España. La Inteligencia Artificial conectando a las personas en momentos difíciles Defunciones.es, la principal base de datos en España para información de defunciones, lanza hoy una innovadora herramienta basada en inteligencia artificial: un ChatGPT diseñado para resolver en tiempo real las preguntas más comunes sobre ceremonias, velatorios y la localización de difuntos.

Se puede acceder al GPT gratuito en este enlace: https://defunciones.es/chatGPT/

En un contexto en el que muchas personas –ya sean familiares, amigos o incluso compañeros de trabajo– necesitan información puntual sobre el horario de las ceremonias, la ubicación de las salas, el tanatorio y otros detalles logísticos, la nueva herramienta se presenta como una solución digital práctica y ágil. Desde consultas sobre a qué hora tendrá lugar la ceremonia de un difunto, hasta la búsqueda del tanatorio en el que se celebrará el velatorio, el ChatGPT de Defunciones.es ofrece respuestas precisas y actualizadas en segundos.

La utilidad de este sistema no se limita a la información básica. Muchos usuarios, entre ellos compañeros de trabajo, recurren a esta herramienta para conocer incluso el nombre de un pariente fallecido de un colega, lo que les permite asistir al velatorio o enviar flores en muestra de condolencia. Con este nuevo servicio, se facilita el acceso a información esencial que, hasta ahora, era difícil de encontrar en un sector donde la digitalización aún tiene terreno por recorrer.

Además, cabe destacar que muchas funerarias pequeñas no publican sus defunciones, en gran parte por la falta de medios y recursos tecnológicos. En contraste, algunos de los grandes grupos funerarios del país han apostado por la transparencia y publican la mayoría de sus defunciones, ofreciendo una información más completa y accesible para quienes la necesitan.

"Nuestro objetivo es modernizar el acceso a datos tan sensibles y necesarios, haciendo uso de la tecnología de vanguardia. Gracias a la inteligencia artificial de OpenAI y a la integración con la base de datos de defunciones.es, ofrecemos una herramienta que no solo informa, sino que también conecta a las personas en momentos de duelo", señala Sergi Solé de Defunciones.es.

Esta solución tecnológica destaca por su capacidad para responder a las demandas de un público cada vez más digitalizado, sin perder de vista la importancia de una información respetuosa y precisa en momentos tan delicados. La implementación del ChatGPT es una muestra del compromiso de Defunciones.es con la innovación y la mejora continua de sus servicios, adaptándose a las necesidades reales de la sociedad.

