Día de la Internet Segura: la educación en ciberseguridad clave en el uso de una Internet segura entre los adolescentes

¿Conocen los adolescentes los riesgos de no navegar de forma segura por Internet? En esta era digital, los adolescentes tienen un acceso sin precedentes a la tecnología. Redes sociales, videojuegos online y las plataformas de entretenimiento forman parte de su día a día. Sin embargo, este entorno presenta también riesgos en materia de ciberseguridad. ¿Cómo proteger a los adolescentes de las amenazas digitales? Para Armora, grupo que impulsa y apoya proyectos de ciberseguridad, defensa y uso dual, el Día de la Internet Segura es una oportunidad de reflexión sobre este punto. Es preciso que protejamos a uno de los sectores de la población más vulnerables. Bien es cierto que son nativos digitales, pero no cuentan con la experiencia necesaria para aprender a identificar riesgos y prevenirlos.

Sobreexposición en las redes sociales Las redes sociales se han convertido en el principal medio de comunicación e interactuación entre los más jóvenes. Estas les permite compartir información, pero a la vez representan una amenaza si no se usan con precaución. Y es que estos tienden a compartir datos sensibles como fotos, ubicaciones o información privada sin ser conscientes de cómo los ciberdelincuentes pueden hacer uso de ellos. Es por ese motivo que es necesario formarles para que aprendan a configurar sus perfiles de forma correcta, explicarles los riesgos que conlleva compartir con terceros información sensible y enseñarles a poner contraseñas seguras o la autentificación en dos pasos.

Los videojuegos online y el peligro de las microtransacciones Por su parte, los videojuegos son otra de las actividades favoritas de los más jóvenes. Muchos de ellos les permite la interacción en tiempo real y esto también puede abrirles las puertas a amenazas como el ciberacoso, el grooming o la estafa. Se observa, además, un uso creciente de aquellos videojuegos que requieren de microtransacciones y donde muchos de los adolescentes hacen uso de las tarjetas bancarias de los padres exponiéndoles a fraudes y siendo un blanco fácil de los ciberdelincuentes. Es por ello que, desde el Grupo Armora, recomiendan, en función de la edad, activar controles parentales, supervisar el tipo de conversaciones online y explicarles la importancia de no compartir información personal sensible con desconocidos.

Además, es preciso hacer hincapié en la necesidad de supervisar o formar sobre el tipo de microtransacciones que lleven a cabo dentro de los videojuegos ya que una mala práctica puede llevarlos a gastar grandes cantidades de dinero y ser víctimas de estafas por los ciberdelincuentes. Por ese motivo, la mejor praxis es no asociar tarjetas bancarias a las cuentas de juego, hacer uso de tarjetas virtuales y enseñar a los más jóvenes a identificar sitios web o plataformas fraudulentas.

La educación clave para la ciberseguridad ¿Cómo conseguir un entorno digital seguro para los jóvenes? ¿Cómo se les puede proteger? No solo en las redes sociales o en los videojuegos están expuestos a riesgos. Las ciberestafas, en cualquier ámbito digital en el que se mueven, son uno de los grandes peligros a los que se enfrentan los más jóvenes. La falta de formación de los adolescentes es utilizada por los ciberdelincuentes para crear premios o concursos fraudulentos, posibles ofertas de trabajo, productos muy baratos en páginas web fraudulentas, etc. Y es que toda esa sobreexposición al consumo les hace aún más vulnerables de ser víctimas de estafas como el phishing.

Por todo esto, urge la necesidad de crear iniciativas de formación digital entre adolescentes que les permita aprender la importancia de proteger su privacidad, identificar las amenazas como el phishing prevenir situaciones del día a día como el ciberacoso y contar con herramientas que les permitan buscar evidencias para saber quién está detrás de esa amenaza. Cabe destacar en este aspecto la National Cyber League, una de las mayores iniciativas creadas hasta la fecha en cuanto a educación en ciberseguridad entre adolescentes que desarrolla la Guardia Civil junto a la empresa especializada en ciberseguridad DLTCode. Orientada a alumnos de 4º de la ESO, la Liga de Retos en el Ciberespacio, tiene como objetivo concienciar y formar a través de procesos de gamificación y ciber-retos sobre las amenazas del día a día y cómo prevenirlas.

Y es que padres, educadores y expertos en el sector de la ciberseguridad tienen un papel fundamental en la educación digital de los más jóvenes. No se trata de restringir su acceso a internet sino de que conozcan las amenazas y riesgos a los que se enfrentan para navegar de una forma segura. Creadores de plataformas de videojuegos, redes sociales, etc., también tienen la responsabilidad de facilitar el acceso a los adolescentes a herramientas de protección, así como de implementar medidas de seguridad y protección de datos sensibles. El Día de la Internet Segura debe ser una fecha que sirva para concienciar y divulgar conocimiento sobre ciberseguridad con el objetivo de conseguir una red segura para todos y mantener alejados a los ciberdelincuentes.

