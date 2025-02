LIFE Innocereal EU mejora la producción de cereal un 17,2% y reduce la huella de carbono un 6,6%

Las Buenas Prácticas de Manejo han generado notables mejoras en la sostenibilidad de los cultivos, con un aumento del 14% en la población de nematodos en suelos gestionados bajo estas prácticas, en comparación con los suelos tratados de forma convencional. En cuanto al uso de nutrientes, se ha registrado una alta eficiencia en la aplicación de nitrógeno, con una producción de 69,71 kg de grano por cada kilogramo de nitrógeno aplicado Desde su inicio en julio de 2022, el proyecto LIFE Innocereal EU, cofinanciado por el programa LIFE de la Unión Europea (UE), ha liderado la transformación en la producción de cereales en la cuenca del Mediterráneo, centrándose en el trigo duro, el trigo blando y la cebada. La iniciativa está liderada por la Universidad de Córdoba (UCO) y participan como socios el Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria, Pesquera y Alimentaria y de la Producción Ecológica (IFAPA), la Asociación Española de Técnicos Cerealistas (AETC), Agrifood Comunicación (AGRIFOOD), Federación Europea de Agricultura de Conservación (ECAF), la Asociación Española de Agricultura de Conservación (AEAC.SV) y Greenfield Technologies. Este ambicioso proyecto se apoya en los principios de la Agricultura de Conservación (AC) y la Agricultura Digital, dos enfoques innovadores que están transformando las prácticas agrícolas en la región.

En concreto, la Agricultura de Conservación resulta fundamental en este proyecto, ya que promueve la mínima alteración del suelo y la diversificación de especies vegetales. Este enfoque no solo mejora la salud del suelo, sino que también favorece una cobertura permanente que potencia la biodiversidad y los procesos biológicos naturales, lo que resulta en una mayor eficiencia en el uso del agua y los nutrientes.

Los objetivos clave del proyecto incluyen la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), la optimización del uso de los recursos naturales y la mejora de la salud de los suelos agrícolas. A través de estas acciones, el proyecto no solo busca conservar la biodiversidad, sino también incrementar la productividad de las explotaciones agrícolas, permitiendo la producción de cereales de alta calidad a menores costos.

Este enfoque integral representa un paso significativo hacia un futuro agrícola más sostenible y eficiente, con un impacto positivo en la economía y el medio ambiente en la región mediterránea.

Mejora de suelos

Desde que comenzara su andadura han sido varios los hitos logrados hasta el momento y cuyos resultados obtenidos son alentadores y reflejan el esfuerzo colectivo de los beneficiarios del proyecto. Así, y tras concluir la segunda campaña agrícola, LIFE Innocereal EU ha logrado avances significativos en la mejora de los suelos. Según los datos recopilados hasta finales de 2024, se ha registrado un aumento promedio en el carbono orgánico del suelo en la red de fincas demostrativas. Este incremento ha sido especialmente notable en la Finca Piloto "Rabanales", donde el carbono orgánico en el suelo ha aumentado un 1,3% gracias a más de 15 años de implementación de las Buenas Prácticas de Manejo (BPMs).

Además de mejorar la calidad del suelo, las BPMs han tenido un impacto directo en la reducción de los costos de producción, gracias a la dedicación y el compromiso de los agricultores involucrados. Esto se ha logrado mediante un uso más eficiente de insumos y una optimización en el manejo de recursos. Desde una perspectiva medioambiental, las BPMs han permitido una disminución del 6,6% en las emisiones de CO₂ equivalente derivadas de la fase de producción en comparación con el manejo convencional. Los resultados son claros: la media de los rendimientos en las fincas que aplican BPMs ha sido un 17,2% mayor, lo que subraya la efectividad de estas prácticas en la mejora de la productividad agrícola.

Mejora en la salud del ecosistema

Un componente vital del proyecto ha sido el análisis exhaustivo de los suelos. Los análisis correspondientes a las campañas 2022/2023 y 2023/2024 han finalizado, revelando una tendencia positiva en parámetros como el contenido de materia orgánica (MO) y la biodiversidad de nematodos. En general, la mayoría de las fincas demostrativas han mostrado mejoras significativas, con un aumento del 14% en la población de nematodos en suelos manejados bajo BPMs en comparación con los manejados de forma convencional.

Además, la capacidad de los suelos como sumideros de carbono ha mejorado notablemente. La finca Rabanales, en particular, ha destacado con un incremento medio de 3,75 toneladas por hectárea, lo que refuerza la idea de que las BPMs no solo benefician la producción, sino que también contribuyen a la lucha contra el cambio climático.

Eficiencia en el uso de nutrientes

Igualmente, la evaluación de la eficiencia en el uso de nutrientes ha arrojado resultados esperanzadores, gracias al compromiso de los beneficiarios en la implementación de prácticas adecuadas. Los valores más altos de eficiencia de uso de nitrógeno (NUE) se han registrado en el sistema de siembra directa, destacando la finca de Torquemada, que ha alcanzado un valor de 69,71 kg de grano producido por cada kilogramo de nitrógeno aplicado. La recuperación de nitrógeno (ERN) ha sido igualmente notable, con cifras que alcanzan el 84,25% en Osuna.

Innovación y monitoreo

Otro de los aspectos destacados del proyecto LIFE Innocereal EU ha sido el desarrollo de un innovador sistema de alertas, basado en la identificación de anomalías en el comportamiento de los cultivos. La plataforma ha arrojado resultados prometedores durante las pruebas iniciales. Sin embargo, la adaptación a un nuevo sistema de procesamiento de información satelital ha planteado algunos retos que requieren atención continua.

El uso de imágenes RADAR, por ejemplo, ha ofrecido ventajas en términos de interferencias por nubes en la atmósfera. No obstante, su aplicación para detectar cambios en el comportamiento de los cultivos ha sido compleja y necesita ajustes para asegurar la calidad del servicio. A pesar de estos desafíos, se han comenzado a identificar patrones generales de comportamiento, lo que proporciona una base sólida para futuras mejoras.

La campaña de 2023, aunque afectada por una sequía severa que perjudicó a muchos cerealistas, ha brindado valiosa información sobre las repercusiones climáticas en el desarrollo vegetativo de los cultivos. Este aprendizaje se considera crucial para perfeccionar el sistema de alertas en las próximas campañas, donde se espera establecer reglas que permitan identificar las causas de las anomalías en los cultivos.

Hacia una sostenibilidad ampliada

Con los avances logrados hasta la fecha, LIFE Innocereal EU se posiciona como un modelo de colaboración exitosa entre investigadores, agricultores y administraciones públicas para enfrentar los retos del sector agrícola en el contexto del cambio climático. En los próximos meses, el proyecto se centrará en la difusión de sus resultados y en la replicación de las BPMs desarrolladas en otras regiones de Europa, como Portugal, Grecia e Italia.

Los avances del proyecto LIFE Innocereal EU reflejan un enfoque integral hacia la sostenibilidad agrícola, combinando prácticas que benefician tanto la producción como el medio ambiente. Con un seguimiento continuo y la implementación de BPMs, se espera que los resultados positivos se extiendan a otras regiones y que se fortalezcan las redes de colaboración en el sector agrícola.

El compromiso con la sostenibilidad y la innovación en el manejo de cultivos, junto con el esfuerzo de los beneficiarios, posiciona a este proyecto como un faro de esperanza para el futuro de la agricultura en la cuenca del Mediterráneo.

Sobre LIFE Innocereal EU

El proyecto LIFE Innocereal EU pretende dar respuesta a la sostenibilidad ambiental y económica de la producción de cereales a través de la adopción de innovaciones en los sistemas de manejo de suelo e insumos agrícolas y las nuevas tecnologías y TIC. La iniciativa está liderada por la Universidad de Córdoba (UCO) y participan como socios el Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria, Pesquera y Alimentaria y de la Producción Ecológica (IFAPA), la Asociación Española de Técnicos Cerealistas (AETC), Agrifood Comunicación (AGRIFOOD), Federación Europea de Agricultura de Conservación (ECAF), la Asociación Española de Agricultura de Conservación (AEAC.SV) y Greenfield Technologies. Además, LIFE Innocereal EU cuenta con la colaboración de empresas e instituciones como Cooperativas Agroalimentarias de España, Cuetara, Gallo, Harinas Polo, Limagrain Ibérica, Monbake, Tarazona, Heineken España, Okin, Pao de gimonde, Sipcam Ibérica e Intermalta.