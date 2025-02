El Hotel Hospes Palacio de los Patos, reconocido por Re Think con su proyecto de diseño

Hospes Palacio de los Patos, situado en el corazón de Granada, ha sido galardonado en el prestigioso Concurso Re Think Hotel 2025 como uno de los 10 mejores proyectos de sostenibilidad hotelera en la categoría de “Proyectos a Ejecutar”. Este reconocimiento pone en valor la reciente propuesta de redecoración integral del establecimiento, liderada por la renombrada diseñadora Bárbara Chapartegui y Alejandro Briones, quienes han concebido el proyecto bajo los principios de sostenibilidad y eficiencia energética.

El Concurso Re Think Hotel, creado en 2014 por el Grupo Habitat Futura y la plataforma digital TSMEDIA, se ha consolidado como un referente en el sector hotelero por impulsar y promocionar la aplicación de criterios de sostenibilidad y rehabilitación en hoteles. Este certamen, respaldado por entidades de gran prestigio como la Secretaría de Estado de Turismo, la Oficina Española del Cambio Climático y el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), destaca cada año los 10 mejores proyectos en dos categorías: proyectos por ejecutar y proyectos ejecutados.

Sostenibilidad como esencia de la renovación La propuesta de redecoración de Hospes Palacio de los Patos ha integrado soluciones sostenibles que combinan tradición y modernidad. Desde la utilización de materiales locales y reciclados hasta la planificación de tecnologías de bajo consumo energético, cada detalle ha sido diseñado para reducir el impacto ambiental sin comprometer el lujo y la elegancia característicos de Hospes.

Además, el proyecto incluye mejoras proyectadas en la eficiencia térmica del edificio, el uso de energías renovables y la optimización del consumo de agua.

El premio fue recogido por el CEO de Hospes, Manuel Olivares, quien destacó: “Este reconocimiento refuerza el compromiso de Hospes con el modelo de turismo sostenible, donde la excelencia y el respeto al medio ambiente se fusionan para ofrecer experiencias únicas a nuestros huéspedes”.

Beneficios y ventajas de la sostenibilidad Este reconocimiento refuerza el compromiso de Hospes Hotels con la sostenibilidad, un valor que no solo contribuye al cuidado del medio ambiente, sino que también genera beneficios tangibles como la mejora en la eficiencia operativa y el aumento del confort para los huéspedes.

El galardón también posiciona al hotel como un referente dentro de la industria turística, destacándolo como una opción preferente para viajeros conscientes que buscan disfrutar de un alojamiento de lujo alineado con valores de responsabilidad ambiental.

Sobre el Concurso Re Think Hotel El Concurso Re Think Hotel cuenta con el apoyo de la Secretaría de Estado de Turismo, del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, la Oficina Española del Cambio Climático, del Ministerio para la Transición Ecológica, el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) y el Responsible Tourism Institute (ITR), entre otros. Su objetivo es mostrar los beneficios y las ventajas de la sostenibilidad y promover su aplicación en el sector hotelero.

Con este premio, Hospes Palacio de los Patos reafirma su compromiso con un turismo sostenible y de calidad, posicionándose como un modelo a seguir en el sector hotelero.