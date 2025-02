Raquel Sánchez Arman, la influencer sorpresa de LinkedIn a la que seguir

En la era digital y del reinado de los influencers, pocas personas consiguen destacar en las saturadas plataformas, pero Raquel Sánchez Armán ha logrado algo verdaderamente notable: destacar de un modo fulminante e indiscutible en LinkedIn. La creadora de contenido, cofundadora de Helpers Speakers y de la Escuela de Conferenciantes junto a su socio Jesús Ripoll, ha sido reconocida como Top Voice en Formación en noviembre de 2024, un distintivo que solo se otorga a los usuarios más influyentes, elegidos por la propia comunidad de usuarios.

Raquel, conocida por su ironía mordaz y originalidad, ha capturado la atención de miles de usuarios con sus publicaciones ingeniosas y provocadoras. Desde escribir sobre los ladrones de comida en las neveras comunitarias de las empresas, o las guerras por el aire condicionado, a hacer reflexiones profundas sobre el edadismo, los despidos chapuceros o los jefes psicópatas. Raquel sabe cómo abordar temas cotidianos con un toque de humor que resuena con su audiencia y llevan al "rincón de pensar" como dice ella. Sin duda, es la "culpable" de que los usuarios se quitaran las corbatas y ellas se bajaran de los tacones a lo hora de escribir. Es de agradecer un soplo de aire fresco entre tanto articulo clónico y envarado sobre liderazgo.

Cada post sorprende, no solo por sus textos donde se aprecian sus dotes de escritora, (coautora junto a Jesús Ripoll del fantástico libro sobre liderazgo histórico "Una empresa redonda: el viaje de Magallanes y Elcano que cambió el mundo" de venta en Amazon, y del superventas "Escuela de Conferenciantes. Cómo convertirte en un speaker de éxito" publicado por la editorial Almuzara) sino por las imágenes que los acompañan usando las últimas tecnologías. Eso sí, ella avisa en su perfil: "copy propio, no IA".

Raquel lleva mucho años en LinkedIn, pero es relativamente nueva en esto de firmar sus propios artículos. Ella es la artífice de grandes post, y está o ha estado detrás de perfiles muy potentes, de algunos de sus conferenciantes más mediáticos. Porque a eso se dedica, a representar a conferenciantes profesionales, presentadores de eventos y a la formación en empresas (especialmente de sobre comunicación). Pero ella no se pone en "modo venta" como nos ha confesado aunque, sin duda, ha logrado llevar a sus empresas a lo más alto gracias a la visibilidad de su perfil y el de su socio -en la vida y en los negocios- Jesús. Al que por cierto, no le gestiona el perfil (pero que también suele ser viral con su contenido sobre liderazgo y management): "ya sabes, en casa del herrero..." ironiza.

Como ella misma sugiere, se la puede seguir por las redes, por la calle no que le da miedo. Así que, ya se sabe, si aún no se los sigue, ¡no hay que perder la oportunidad de sumarse a su comunidad! Sorprenderán.