Vicens Vacca presenta su última obra de referencia sonora, esta vez desde el silencio

Vicens Vacca, artista pionero en el arte sonoro, presenta su última creación OR GOLD, una obra que redefine la relación entre sonido, objeto y materialidad. Disponible en vacca.cc/es/or-gold-es/. Un ensamblaje compuesto por un lienzo dorado y un altavoz listo para emitir desde la base de un taburete.

OR GOLD es una instalación muda que cuestiona la percepción del sonido dentro del espacio expositivo. Su composición aparentemente sencilla—un lienzo dorado suspendido en la pared y un altavoz estratégicamente ubicado—genera un contraste entre lo visible y lo audible, llevando al espectador a una atractiva forma de interacción con la obra.

Esta propuesta trasciende el concepto tradicional de instalación sonora al jugar con la relación entre el objeto físico y el sonido que debería emanar de él. La disposición de los elementos no solo genera una dualidad visual y conceptual, sino que también desafía la posible noción de la procedencia del sonido y su función en la experiencia artística.

Vicens Vacca y su legado en el arte sonoro Vicens Vacca es una figura consolidada en el ámbito del arte sonoro y la experimentación conceptual. Su trabajo, que ha sido exhibido en múltiples espacios de arte contemporáneo en España, Reino Unido i Alemania, se caracteriza por romper las fronteras entre sonido, instalación y escultura. En OR GOLD, una vez más, desafía la percepción del espectador y lo invita a acercarse a su trabajo de forma relajada i distendida.

Acceder a la obra OR GOLD La obra OR GOLD ya está disponible en vacca.cc/es/or-gold-es/ para su exploración digital. Esta pieza invita a reflexionar sobre la materialidad del sonido y su integración en el espacio, ofreciendo en su web una visión completa de todos sus trabajos desde 1984. Un catalogo razonado poco frecuente en el ámbito artístico contemporáneo.

