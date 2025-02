Cuándo realizar rehabilitaciones en cubiertas y tejados para mayor durabilidad

El mantenimiento de cubiertas y tejados es un aspecto fundamental en la conservación de cualquier edificio, ya que estos elementos protegen la estructura de factores climáticos y garantizan la seguridad y confort de quienes habitan o trabajan en su interior. Sin embargo, con el paso del tiempo, las cubiertas están expuestas al desgaste, lo que puede provocar filtraciones, problemas de aislamiento o incluso daños estructurales más graves. Por esta razón, es crucial saber cada cuánto tiempo se debe realizar una revisión para prevenir problemas mayores y optimizar su vida útil.

En proyectos de rehabilitación de patios y cubiertas, los especialistas recomiendan realizar revisiones periódicas cada dos o tres años, especialmente en edificios ubicados en zonas con climas extremos o alta exposición a lluvias, nieve o fuertes vientos. Estas revisiones permiten identificar daños menores, como grietas en las tejas, sellados deteriorados o acumulación de humedad, antes de que se conviertan en problemas mayores. Sin embargo, más allá de las inspecciones regulares, la renovación completa debería considerarse cada 15 a 20 años, dependiendo de los materiales utilizados en la construcción y el mantenimiento previo realizado.

Uno de los factores clave para determinar la frecuencia es el tipo. Los techos de teja, por ejemplo, suelen ser más resistentes y tener una vida útil más larga que las cubiertas planas, que tienden a acumular agua y sufrir un mayor desgaste. Por otro lado, los tejados con sistemas de aislamiento térmico y membranas impermeables modernas pueden requerir menos intervenciones, siempre y cuando se realicen las revisiones necesarias para verificar su correcto funcionamiento.

Además de las condiciones estructurales, las necesidades de cambios también están influenciadas por factores como el uso del edificio, el impacto ambiental y los estándares actuales de eficiencia energética. En muchos casos, no solo implica reparar los daños visibles, sino también actualizar la estructura para cumplir con normativas más exigentes o incorporar tecnologías sostenibles, como sistemas de captación de energía solar o materiales más eficientes en términos de aislamiento térmico y acústico.

Las señales que indican que un techo necesita reparación pueden variar, pero algunas de las más comunes incluyen filtraciones de agua, presencia de moho o manchas de humedad en el interior del edificio, tejas desplazadas o rotas, y un aumento en los costos de calefacción o refrigeración debido a un aislamiento deficiente. Identificar y atender estos problemas a tiempo puede evitar gastos mayores en el futuro y garantizar que el edificio continúe cumpliendo con los estándares de seguridad y confort.

“El proceso generalmente incluye la limpieza y reparación de los materiales dañados, la mejora de los sistemas de impermeabilización y, en algunos casos, la instalación de nuevos sistemas de drenaje o ventilación”, comentan en Reheficen, especialistas en este tipo de reformas.

Contar con profesionales especializados en este tipo de trabajos es fundamental para asegurar un resultado de calidad que prolongue la vida útil de la estructura y minimice las interrupciones para los usuarios del edificio.

En relación a la reparación de patios es una tarea esencial para garantizar la seguridad, funcionalidad y estética de los mismos, especialmente en edificios antiguos o con alto tránsito de personas. Este proceso suele incluir la reparación de pavimentos deteriorados, la renovación de sistemas de desagüe para evitar problemas de filtraciones y la aplicación de tratamientos impermeabilizantes que protejan contra la humedad. Además, puede incorporar mejoras como la instalación de materiales antideslizantes, sistemas de iluminación eficientes o elementos decorativos que hagan de este espacio un lugar más acogedor y práctico. Estas intervenciones no sólo prolongan la vida útil del área, sino que también contribuyen al bienestar y comodidad de sus usuarios.

Prestar atención al estado de los patios, cubiertas y tejados no solo contribuye a la preservación de la estructura del edificio, sino que también mejora la calidad de vida de sus ocupantes al ofrecer un espacio seguro, eficiente y protegido de los elementos. Invertir en su mantenimiento y rehabilitación de manera regular es una decisión que combina prevención, sostenibilidad y ahorro a largo plazo, garantizando un entorno óptimo para todos.