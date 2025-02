Una oportunidad única para médicos y profesionales sanitarios; Sine Dolore Menorca 2025

La isla de Menorca será el epicentro de la investigación y el tratamiento del dolor crónico con la celebración del Congreso Sine Dolore Menorca 2025 organizado por la European Pain Foundation y la American Academy of Pain Medicine (AAPM). Del 8 al 11 de mayo de 2025, este evento reunirá a líderes internacionales en un entorno único para debatir, aprender y avanzar en soluciones innovadoras que mejoren la calidad de vida de los pacientes con dolor crónico.

Un problema de alcance global El dolor crónico afecta aproximadamente al 20% de la población mundial, es decir, a más de 1.500 millones de personas, y en Europa, 1 de cada 4 adultos sufre esta condición. Es una de las principales causas de consulta médica y ausentismo laboral, lo que subraya la necesidad de abordar este problema de salud pública desde una perspectiva multidisciplinar. Con este propósito, el Congreso Sine Dolore Menorca 2025 se presenta como una oportunidad única para médicos y profesionales sanitarios de todas las disciplinas interesadas en el manejo del dolor crónico.

Actividades destacadas El congreso ofrecerá un programa integral diseñado para satisfacer las necesidades de médicos y especialistas de todas las ramas de la salud. Entre las actividades programadas destacan:

Conferencias magistrales impartidas por expertos internacionales en el manejo del dolor.

Seminarios y talleres especializados, incluyendo sesiones sobre problemas asociados como la fibromialgia o la obesidad.

Mesas redondas que fomentarán el diálogo y la colaboración interdisciplinar entre profesionales de distintos ámbitos.

Eventos sociales en hospitales y ayuntamientos para acercar el conocimiento y la sensibilización sobre el manejo del dolor a la comunidad local.

Eminencias internacionales en el tratamiento del dolor El congreso contará con la presencia de destacados líderes internacionales en el ámbito del dolor crónico. Entre ellos se encuentran:

Dr. Charles E. Argoff, presidente de la American Academy of Pain Medicine y director del Comprehensive Pain Program en Albany Medical Center.

Dra. Antje Barreveld, profesora asociada en Tufts University School of Medicine y cofundadora de iniciativas educativas en el ámbito del manejo del dolor y el uso de sustancias.

Dr. Bryan Marascalchi, médico y anestesiólogo en Vanderbilt University Medical Center, reconocido por su trayectoria como investigador, emprendedor y desarrollador de tecnologías aplicadas al ámbito de la salud.

Dr. Arun Bhaskar, expresidente de la British Pain Society y consultor en Medicina del Dolor, cuyo enfoque multidisciplinar destaca en el ámbito internacional.

Una oportunidad única de networking El Congreso Sine Dolore Menorca 2025 está dirigido a médicos, psicólogos, fisioterapeutas, neurólogos, reumatólogos, anestesiólogos y otros profesionales sanitarios que deseen profundizar en el manejo del dolor crónico y explorar las últimas innovaciones en este campo. Durante tres días los asistentes disfrutarán de:

Acceso a todas las ponencias, talleres y actividades programadas.

Oportunidades de networking únicas con líderes internacionales y otros profesionales comprometidos con la innovación en el manejo del dolor.

Un entorno inigualable en Menorca, que combina ciencia, aprendizaje y colaboración interdisciplinar.

Si se es un profesional sanitario con interés en el manejo del dolor crónico, reservar la plaza hoy mismo y forma parte del mayor foro internacional sobre el dolor. Para más información visitar la página web.

¡Esperan del 8 al 11 de mayo en Menorca!