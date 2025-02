Consecuencias de la derogación del 'Decreto ómnibus'; sin moratoria contable hasta 2026

El reciente rechazo del Real Decreto-ley 9/2024, conocido como “Decreto ómnibus”, ha supuesto la eliminación de varias medidas que estaban en proceso de aplicación, entre ellas, la prórroga de la moratoria contable. Esta medida, prevista inicialmente hasta 2025 y 2026, permitía a las empresas no computar en sus balances las pérdidas acumuladas en 2020 y 2021 debido a la pandemia, así como las generadas en 2024 por la Dana en Valencia.

Con la nueva configuración normativa, Acountax Madrid, firma especializada en asesoría laboral y mercantil, analiza los efectos de esta decisión y los aspectos clave que las organizaciones deben tener en cuenta ante este escenario.

Cambios normativos tras la derogación del ‘Decreto ómnibus’ El Consejo de Ministros, en su nuevo Real Decreto-ley aprobado el 28 de enero, no ha incluido la prórroga de la moratoria contable que se contemplaba en el Decreto ómnibus (Real Decreto-ley 9/2024). De haberse aprobado, la medida habría permitido que determinadas empresas pudieran excluir de sus balances las pérdidas extraordinarias de los últimos años para evitar la causa de disolución y disponer de un margen adicional para su recuperación.

Sin embargo, al no haberse incluido en el nuevo decreto, las organizaciones deben ahora incorporar estos resultados en sus balances conforme a la normativa vigente. De acuerdo con el análisis de los expertos de Acountax Madrid, esta situación implica que aquellas compañías cuyo patrimonio neto quede por debajo del capital social deberán evaluar alternativas para garantizar su estabilidad financiera y dar cumplimiento a las obligaciones legales en materia contable.

Efectos de la eliminación de la moratoria en la gestión empresarial Desde el ámbito de la asesoría laboral y mercantil, los especialistas de Acountax Madrid señalan que la eliminación de la moratoria contable tiene implicaciones en la planificación financiera de aquellas empresas que aún se encuentran en un proceso de recuperación económica. La imposibilidad de excluir determinadas pérdidas podría modificar su estrategia de gestión, por lo que resulta clave analizar las diferentes opciones disponibles.

Algunas de las posibles medidas que pueden considerarse incluyen revisiones de estructura financiera, ampliaciones de capital o reestructuración de balances, siempre en función de las necesidades particulares de cada compañía. Además, se destaca la importancia de una correcta planificación en el ámbito de los recursos humanos, ya que la situación financiera de la empresa puede influir en la toma de decisiones estratégicas en este ámbito.

Los expertos de Acountax Madrid recomiendan a las empresas realizar un análisis detallado de su situación actual para valorar el impacto de esta modificación normativa en su operativa y definir una estrategia que garantice su estabilidad y cumplimiento legal.

Un nuevo marco normativo y su impacto en las empresas

El nuevo escenario normativo tras la derogación del Decreto ómnibus requiere que las organizaciones se adapten a la legislación vigente y tomen decisiones estratégicas para garantizar su continuidad. A la espera de posibles modificaciones futuras en esta materia, resulta esencial contar con un equipo de profesionales que facilite el análisis de la situación particular de cada compañía y proporcione soluciones adaptadas a sus necesidades.

Desde Acountax Madrid, se subraya la importancia de que las empresas cuenten con un adecuado asesoramiento legal y financiero para afrontar los retos que plantea la normativa actual. La firma mantiene un seguimiento continuo de la evolución legislativa y pone a disposición de sus clientes su equipo especializado en asesoría laboral y mercantil para resolver cualquier cuestión relacionada con esta materia.