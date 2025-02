Trump no es sólo un elefante en cacharrería en Gaza. Es mucho más. Lo de convertir Gaza en Gaza-a-Lago no llega a idea. La Riviera de Oriente Medio sólo puede provocar un éxodo forzado de dos millones de gazatíes. Imagina que llega Trump a tu barrio. Te dice que te vayas porque va a construir la Riviera de Ontenyent. Trump es un agente inmobiliario. Y con la reconstrucción de Gaza los americanos van a hacer mucho dinero. Todo lo que un complejo turístico enorme necesita. Piscinas y jacuzzis para los americanos. Playas de tumbonas por todas partes. Netanyahu también será buen cliente de la Riviera. Habrá un muelle rosa para el atraque de cruceros americanos. Miradores hacia el mar. Miradores hacia Jerusalén. Autopistas para llegar a todos los lugares de Israel y visitar su historia. Hospitales para los turistas americanos ancianos. Porque en Gaza-a- Lago todo el mundo se cura mejor. Las aguas del mar tienen grandes propiedades. Y las empresas americanas harán su agosto. No quedará ni una sóla placa que diga que allí vivió una familia gazatí. Y los palestinos estarán perdidos en tierra de nadie. Intentando escudriñar como pueden vengarse. Porque la Riviera de Oriente Medio sólo traerá odio y pobreza.