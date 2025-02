Llega ‘Caminantes’: el homenaje a los voluntarios de la DANA con ADN valenciano y solidario

Caminantes es un himno a la solidaridad de los voluntarios de la DANA y consiste en un single original compuesto por el artista valenciano Juan Belda y una pieza audiovisual exclusiva en los que participan voluntarios reales que apoyaron a la recuperación de la zona en las semanas posteriores al desastre ‘Caminantes by Johnnie Walker’ es un proyecto musical que rinde tributo a los voluntarios y héroes anónimos de la DANA de Valencia. Compuesto por un single inéditodel artista valenciano Juan Belda y pieza audiovisual exclusiva, la iniciativa ve la luz cuando se cumplen 14 semanas desde la tragedia, el momento en el que la atención social y mediática ante una catástrofe natural tiende a perder fuerza, lo que se traduce en una reducción del volumen de ayuda y de la colaboración económica con los afectados.

El objetivo está claro: romper con la tendencia, convirtiendo este punto de inflexión en una nueva oportunidad de no dejar de ayudar a los valencianos afectados por la catástrofe. Y la marca lo hace a través de la música, su lenguaje natural de marca, homenajeando a los voluntarios que promovieron la recuperación de la zona y dando soporte a varios artistas locales a los que la riada dejó sin sus instrumentos, locales de ensayo y equipos técnicos. El lanzamiento de ‘Caminantes’ culminará el próximo sábado, en la sala Moon de Valencia, con un concierto solidario que simboliza la vuelta de la música a la zona, que nunca debió dejar de sonar. El 100% de la recaudación del concierto se destinará a ayudar a bandas valencianas, a través de la recuperación de instrumentos, producción de discos o apoyo en giras.

La pieza audiovisual de ‘Caminantes’ ya está disponible en el canal oficial de YouTube de Johnnie Walker y en TheBar.com. Por su parte, el tema musical homónimo puede ser escuchado en Spotify y otras plataformas de streaming.

La canción: un himno de agradecimiento y autenticidad

El tema ‘Caminantes’ es una oda a la solidaridad de todas aquellas personas que pararon sus vidas para devolver la esperanza a los afectados: los voluntarios.

Una apuesta por la autenticidad, ya que el músico valenciano Juan Belda, además apoyar en su día a los vecinos afectados y de componer el tema original e interpretar la emocionante canción, da voz a los verdaderos protagonistas, voluntarios y voluntarias reales como parte de los coros que le acompañan, entre los que se encuentran integrantes del coro de la Unió Musical de Paiporta, entre otros.

"La canción nace después de estar 2 semanas ayudando en localidades como Catarroja o Paiporta con amigos y sentí la necesidad de compartir todo lo que estábamos viviendo. El sentimiento de comunidad, ese "codo con codo" que se creó, fue lo único que conseguía superar a la tristeza que se vivía en las calles. ‘Caminantes’ es un relato épico desde la esperanza, desde el respeto absoluto por los afectados como valenciano, que vivió de cerca lo ocurrido el pasado 29 de octubre, y que busca agradecer la ayuda que prestaron los voluntarios en Valencia. Es un tema escrito desde lo más profundo del corazón, y ojalá este homenaje perdure en el tiempo para que nadie olvide lo que muchas personas reconstruyeron aquí y que la ayuda pueda seguir llegando a tantas personas que lo necesitan", explica Juan Belda, artista y compositor del tema original ‘Caminantes’.

Para el tema final, el artista, compositor y productor valenciano ha contado con la participación del también valenciano Manuel Tomás (máster y mixing), conocido por su trabajo con artistas como Niña Pastori y ganador de un premio Grammy Latino y cinco nominaciones durante su trayectoria musical.

La pieza audiovisual: homenaje a los héroes que descongelaron Valencia

El proyecto ‘Caminantes’ se compone a su vez de una pieza homónima que traslada al plano audiovisual el mensaje de agradecimiento de la marca y Juan Belda. Una pieza que replica la autenticidad de la canción al haber sido rodada íntegramente en Valencia, contando con voluntarios reales como figurantes en todas sus escenas.

La pieza, rodada en 16 milímetros o formato analógico, tangibiliza de manera simbólica como miles y miles de personas pararon sus vidas, recorriendo kilómetros y kilómetros, para tender la mano a los vecinos de Valencia. Además, se ha querido contar con puntos simbólicos como el Puente de la Solidaridad o en las calles de Burjassot que, a pesar de no ser una de las poblaciones especialmente afectadas, acogió a miles de afectados y voluntarios durante los peores días.

Un concierto 100% dirigido a reactivar la música en Valencia

Sin salir de esta semana 14 y con el fin de mantener viva la conversación sobre los afectados, el proyecto ‘Caminantes’ sumará una nueva etapa el sábado 8 de febrero, con la celebración de un concierto solidario en la sala Moon de Valencia, cuya recaudación será íntegramente destinada a ayudar económicamente a reconducir las carreras de músicos valencianos que sufrieron los efectos de la DANA por la pérdida de instrumentos y equipos técnicos o la destrucción de locales de ensayo. Este compromiso de marca se canalizará a través de la Asociación Valenciana de Empresas de Música (ASVEM), una de las organizaciones más activas sobre el terreno en el apoyo a estos artistas.

"La DANA truncó la actividad musical de un gran número de pequeños artistas que son un pilar indispensable de la vida cultural valenciana. Por ello, agradecemos mucho la puesta en marcha de proyectos como este, que ofrecen una ayuda real y tangible a estos músicos para que puedan reanudar sus carreras y seguir dando rienda suelta a su pasión. Es un orgullo contar con el apoyo de Johnnie Walker para que la música vuelva a sonar en todos los rincones de Valencia, e invitamos a todo el mundo a que aporte su granito de arena a través de la asistencia a este concierto benéfico y su fila cero", comenta Pedro M. Rodríguez, presidente de ASVEM.

Organizado con la colaboración de Wegow como promotor del evento, el concierto solidario será la primera ocasión en la que el público podrá escuchar a Juan Belda interpretando ‘Caminantes’ en directo. La cita reunirá a algunos de esos artistas valencianos perjudicados por la riada, como Isma Romero, Seventh Hell o Xaranga Mel de Romer, y contará también con las actuaciones de Colectivo Panamera, Sara Socas, Comandante Twin, Grex, DJ Oski García y un invitado especial como headliner.

Las entradas están disponibles en Wegow a un precio de 10 euros y cuenta con su correspondiente fila 0. Cada entrada general incluye un cóctel de bienvenida elaborado con productos locales valencianos y creado por Enrico Basile, Brand Curator de Johnnie Walker.