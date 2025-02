El primer San Valentín Experience reunirá a parejas de toda España durante dos días en Valladolid

Por primera vez, Valladolid acogerá una experiencia diseñada exclusivamente para que las parejas vuelvan a conectar en medio del ajetreo del día a día. San Valentín Experience, que se celebrará los días 15 y 16 de febrero, reunirá a parejas de toda España en una vivencia única que combina diversión, emoción y momentos diseñados para reforzar el vínculo amoroso.

Esta experiencia, organizada por Amantes Extraordinarios, el proyecto de los expertos en amor y relaciones de pareja Fran San Miguel y Olga Molina, surge como respuesta a una realidad cada vez más común: muchas parejas, atrapadas entre la crianza de los hijos, el trabajo y las obligaciones diarias, han dejado de dedicarse tiempo de calidad. San Valentín Experience busca cambiar eso, aprovechando esta excusa para que las parejas vuelvan a sentirse cómplices, sin distracciones ni interrupciones, durante un fin de semana inolvidable, y no solo en una cena romántica que suele resultar muy insuficiente para tantas parejas que priorizan todo tipo de obligaciones antes que mantenerse unidas y conectadas.

Una experiencia diseñada para reconectar A lo largo de dos días, los 50 asistentes de esta primera edición viajarán de distintas partes de España para vivir una serie de actividades interactivas, juegos y sorpresas totalmente originales creadas para esta experiencia y diseñadas para fomentar la complicidad y la conexión. San Valentín Experience incluirá además una cena de gala y un reportaje fotográfico profesional, creando recuerdos imborrables que los acompañarán más allá de la experiencia.

“Nuestro objetivo con San Valentín Experience no es solo celebrar el amor, sino ayudar a las parejas a volver a disfrutar juntas, a recordar lo que les une y a fortalecer su relación en el día a día, algo para lo que rara vez suelen tener tiempo”, explican Fran y Olga.

Un espacio necesario para las parejas Estudios recientes indican que más del 60% de las parejas con hijos sienten que su relación ha pasado a un segundo plano, y que la falta de momentos compartidos es una de las principales causas de desgaste en la pareja. No tener tiempo para hablar, para volver a reír juntos, para escucharse o compartir momentos especiales es cada vez una realidad más frecuente en la mayoría de los hogares. San Valentín Experience se presenta como una alternativa para quienes desean romper con esa dinámica y recuperar la chispa en su relación.

Esta experiencia cuenta con la colaboración de Vincci Hoteles, el Grupo Floreo y la Boutique D'extasie de Valladolid, que también se han involucrado en esta innovadora iniciativa.

Las plazas están prácticamente agotadas, lo que demuestra la gran acogida de esta primera edición. Las parejas interesadas pueden encontrar más información en la web oficial de la experiencia.

Este febrero, Valladolid no solo será la ciudad del Pisuerga y los vinos, sino también la ciudad del amor. Durante un fin de semana, sus calles serán testigo de reencuentros, risas y miradas cómplices. Porque este año, en Valladolid, San Valentín no será solo una fecha señalada en el calendario, sino una experiencia que quedará grabada en el corazón de quienes la vivan.