Unos de los 4 Mejores Regalos de San Valentín de PAJ; un Localizador GPS para proteger el coche, la mascota o a los seres queridos

San Valentín es la ocasión perfecta para demostrar a la pareja lo importante que es. Y, ¿qué mejor regalo por estas fechas que algo que ayude a proteger lo que más se quiere? Aunque unas flores, unos bombones o un jersey siempre son bien recibidos, un localizador GPS es un regalo original con el que se sorprenderá.

Los localizadores de PAJ GPS son una útil herramienta y una forma actual de velar por la seguridad y el bienestar de los seres queridos. Ya sea para proteger un vehículo, acompañar a un aventurero o garantizar la seguridad de nuestros hijos o de una mascota, estos dispositivos ofrecen tranquilidad y protección.

Al regalar un localizador GPS, no sólo se está demostrando amor: también es una forma de ayudarle a cuidar lo que es importante para su pareja. Además, hasta el 16 de febrero se pueden obtener estos localizadores GPS de PAJ con un interesante descuento sobre su precio habitual (25% + 10?icional por suscribirse a la newsletter).

Un regalo para los que quieren mucho a su vehículo: localizadores GPS para coches y motos Si su pareja es un apasionado de los coches o de las motos, el VEHICLE Finder 4g 1.0 es el regalo perfecto. Este discreto rastreador se conecta fácilmente a la batería del vehículo, no necesita recarga y ofrece cobertura en más de 100 países. Rastrea su coche o su moto en tiempo real, protegiéndolo de robos y facilitando su localización cuando lo necesite. Y puede ocultarse para que los ladrones no puedan detectarlo. Tiene un precio de oferta de 49,99€. También existe un modelo para conectarlo al interfaz OBD 2.

¿Cuánto quiere la pareja a su mascota? Regálarle un GPS para perros Hay muchas personas para las que su mascota es «el amor de su vida». No se tenga celos; ambos amores son compatibles y San Valentín es un momento estupendo para demostrarlo. PAJ PET Finder 4G es un dispositivo pequeño y ligero que se coloca en el collar de las mascotas y permite saber dónde está el perro en todo momento. El dispositivo viene con un clip para fijarlo al collar de forma rápida y sencilla. Dispone de una señal acústica que puede utilizarse para llamar a su perro desde larga distancia, y avisa cuando su mascota sale de un perímetro definido. Tiene ahora mismo el increíble precio de 9,99 euros.

Si se va a celebrar San Valentín con un viaje, un localizador GPS es el regalo perfecto Un viaje romántico siempre es una forma estupenda de celebrar San Valentín. Pero, ¿cómo evitar que la pérdida de equipaje arruine las vacaciones? He aquí un regalo de San Valentín diferente: un localizador GPS es el accesorio perfecto. En cuanto alguien mueva el equipaje, se recibirá una alerta y se sabrá dónde está. ALLROUND Finder 4G es la herramienta ideal para los viajeros. Este dispositivo sabe mejor que las compañías aéreas dónde ha ido a parar su equipaje. Este localizador GPS también le permite hacer un seguimiento y recordatorio de sus viajes románticos. Precio actual de oferta: 37,49€

Localizadores GPS para proteger a las personas que más se quieren Los localizadores GPS también son muy útiles para tener localizadas a las personas: a los hijos, especialmente si se van de excursión o son aventureros, o a personas mayores con demencia o Alzheimer que corran el riesgo de desorientarse o extraviarse. EASY Finder 4G cumple a la perfección esta tarea. Con esta oferta, su precio es de tan solo 29,99€.

PAJ GPS es una compañía especializada en producción y comercialización de dispositivos de seguimiento y localización por GPS. La empresa fue creada en Alemania en 2011 por Jakob Lindner y Alexander Sarellas, dos jóvenes emprendedores que quisieron crear una solución sencilla para encontrar objetos perdidos. La compañía ha experimentado desde entonces un rápido crecimiento y hoy está presente en Reino Unido, Italia, Francia, Portugal, Estados Unidos, Austria y España. Los dispositivos GPS de PAJ vienen con una tarjeta SIM ya instalada y se pueden utilizar en más de 100 países de todo el mundo. El portal “FINDER” es el corazón de toda la oferta de productos, permite la localización en tiempo real, resumen de rutas, configuración de zonas perimetrales y puede utilizarse con tecnologías 2G y 4G almacenando rutas hasta 100 días.