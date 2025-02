"Los mosquitos no desaparecen en invierno", así lo afirman los expertos en control de plagas de Rentokil Initial

Los expertos señalan al cambio climático y su correspondiente aumento de las temperaturas como una de las causas que está contribuyendo al aumento de poblaciones de mosquitos en algunas regiones de España. Llevar a cabo campañas no solo de control vectorial, sino también de prevención es clave para abordar la proliferación de mosquitos en el país La presencia de los mosquitos en las ciudades cada vez es más frecuente, y es que, debido al aumento de las temperaturas, no es del todo inusual encontrar mosquitos cuando, supuestamente, no corresponde. Tanto es así que en regiones con climas más mediterráneos y cálidos como son Cádiz o Huelva, la campaña de vigilancia y prevención de mosquitos se está manteniendo todo el invierno.

Se podría pensar que, cuando llega el frío, los mosquitos desaparecen, pero no es así. Lo que sucede en invierno con los mosquitos depende de la especie de mosquito. Mientras que las hembras del mosquito común (Culex pipens) tienden a hibernar en invierno, los huevos del mosquito tigre (Aedes albopictus) entran en una fase de latencia, según explica Isaac García, responsable de control vectorial de Rentokil Initial. Esto lo que quiere decir es que el metabolismo de esos huevos de mosquito se minimiza, reduciendo el consumo de energía, de modo que puedan sobrevivir hasta que las temperaturas aumenten de nuevo y eclosionen. Esta fase de latencia también es conocida, como indica Isaac García, como "diapausa".

Este periodo hibernación o diapausa, según la especie de mosquito, termina con el aumento de las temperaturas. Cuando estas empiezan a rondar los 15º o 20º los mosquitos vuelven a aparecer y a reproducirse, y con ellos aparecen potencialmente las enfermedades que pueden transmitir: el Virus del Nilo Occidental (VNO) y, en menor medida, el dengue, el chikungunya o el zika.

Por ello, las comunidades autónomas del sur peninsular y las Islas Canarias especialmente deben iniciar su campaña de prevención ahora a comienzos de año. Pero ¿en qué consiste esta campaña de prevención? Para el experto en control vectorial el mejor enfoque es aprovechar esta temporada para realizar auditorías junto con las autoridades sanitarias. Estas auditorías sirven para evaluar posibles criaderos de mosquitos y zonas de riesgo en los municipios y dentro de instalaciones. De este modo, se pueden realizar mejoras en los planes de control o se pueden desarrollar estrategias desde cero.

Aplicado a las viviendas, es aconsejable aprovechar estos meses para acometer mejoras estructurales como la instalación o reparación de mosquiteras, limpiar o clorar estanques o eliminar puntos donde se acumulen residuos. Estos pequeños cambios preventivos servirán para minimizar la presencia de mosquitos en los hogares.

Ante el aumento de la presencia de esta plaga en el 2024 y las consecuencias que ha tenido en cuestiones de salud pública, desde Rentokil Initial se recomienda la implementación de estrategias y medidas preventivas de vigilancia, monitorización y trampeo que aborden la proliferación de mosquitos y mitiguen los riesgos asociados. Las inspecciones exhaustivas, un asesoramiento personalizado, la monitorización continua, la intervención temprana o la aplicación de unos correctos tratamientos específicos serán claves para minimizar los brotes de enfermedades como la Fiebre del Virus Occidental.

En un contexto de cambio climático la colaboración entre empresas especializadas en el control de plagas y las autoridades sanitarias se vuelve esencial para proteger la salud pública y el bienestar de la población española.