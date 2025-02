5 consejos para mejorar el currículum, según Gi Group Holding

Personalizarlo en función de la oferta a la que se está aplicando o adaptar la estructura a la experiencia del candidato son algunas de las claves para que el curriculum destaque según Gi Group. Además, es recomendable usar palabras clave para superar posibles filtros ATS (Applicant Tracking System), es decir, el cribado, basado en Inteligencia Artificial, de curriculums En el mercado laboral actual cada vez es más complejo, y destacar entre cientos de candidatos a la hora de aplicar a una oferta de empleo, se puede convertir en un desafío para muchos trabajadores. Así, el currículum es la primera impresión que un candidato deja en un proceso de selección, por lo que no basta con un curriculum bien elaborado para evitar que sea descartado en cuestión de segundos.

En este contexto Gi Group ETT, firma de servicios de trabajo temporal, permanent placement y formación de Gi Group Holding, ha elaborado un listado con las 5 claves que debe contar un CV para superar el primer filtro y captar la atención de los reclutadores:

Claro y conciso. Un currículum tiene que ser breve y directo. La extensión ideal es de una página o un minuto si se trata de un vídeo currículum. Además, es importante estructurarlo de forma clara, utilizando títulos y secciones diferenciadas que permitan a los reclutadores encontrar rápidamente la información clave. Personalizado. Es fundamental adaptar el CV al puesto que se aplica. Así, resaltar las competencias, experiencias y logros más relevantes para el puesto específico puede marcar la diferencia, ya que un currículum genérico tiene menos posibilidades de avanzar en el proceso de selección. Optimiza la información. Cada vez más empresas utilizan en sus procesos de selección lo que se conoce como ATS (Applicant Tracking System), un software de seguimiento de currículums. Estos sistemas escanean, analizan y clasifican de forma automática, gracias a la Inteligencia Artificial, los CV en función de palabras clave, formato y relevancia con la oferta de empleo. Si el CV no está optimizado para pasar el filtro del ATS, puede ser descartado antes de llegar a un reclutador físico. Para superar esta fase, es recomendable incluir términos y habilidades específicas que aparecen en la oferta de empleo, esto aumentará las posibilidades de ser detectado y considerado para el puesto. Prioriza la experiencia y la formación más reciente. Ambas deben aparecer en las primeras posiciones para que el reclutador, de un solo vistazo, pueda hacerse una idea de las últimas funciones y la formación más reciente del candidato. Esto facilitará la identificación de su idoneidad para el puesto. Adapta la estructura según la experiencia. No es lo mismo un CV de un perfil senior, que el de un recién graduado. En el caso de los perfiles más cualificados, la experiencia debe ser el foco principal, mientras que para un perfil junior o recién graduado es mejor hacer hincapié en la formación. En definitiva, elaborar un currículum atractivo y bien estructurado es clave para aumentar las posibilidades de éxito en un proceso de selección. Aplicar estos consejos permitirá a los candidatos destacar entre la multitud, y, además, facilitará la labor de los reclutadores a la hora de identificar el talento más adecuado para cada puesto.