Canal Sénior y el Ministerio de Igualdad fomentan la capacitación en casos de violencia de género en mayores

La violencia de género es un desafío que afecta a personas de todas las edades, incluidos los mayores, quienes en muchas ocasiones no cuentan con los recursos ni la visibilidad necesaria para abordar esta problemática. Ante esta realidad, el proyecto Red Voces Silenciadas, impulsado por Canal Sénior en colaboración con el Ministerio de Igualdad, se presenta como una iniciativa clave para la formación y sensibilización en la detección temprana de posibles casos de violencia de género en este colectivo.

Formación y sensibilización a través de la tecnología El proyecto Red Voces Silenciadas se centra en capacitar a equipos profesionales y voluntarios de asociaciones de mayores, proporcionándoles herramientas efectivas para identificar señales de alerta y abordar de manera adecuada situaciones de riesgo antes de que escalen. Esta iniciativa combina actividades presenciales y digitales, aprovechando la plataforma tecnológica de Canal Sénior como un recurso centralizado para la formación, el acceso a materiales especializados y la difusión de herramientas de comunicación.

La plataforma, diseñada específicamente para facilitar la formación continua, permite que los participantes accedan a contenidos adaptados a sus necesidades. Esto incluye guías prácticas, recursos interactivos y materiales que promueven la sensibilización sobre la violencia de género en mayores, subrayando la importancia de la prevención y la detección temprana. Este enfoque no solo potencia el conocimiento de los equipos formativos, sino que también fomenta una respuesta coordinada entre asociaciones y entidades involucradas en el bienestar de las personas mayores.

Promoviendo la detección y la prevención Uno de los pilares fundamentales del proyecto es su enfoque preventivo. Red Voces Silenciadas no se limita a reaccionar ante casos evidentes, sino que prioriza la identificación temprana de indicadores de violencia de género, creando espacios de confianza donde las personas mayores puedan sentirse seguras y apoyadas.

A través de talleres, actividades formativas y encuentros digitales, el proyecto busca fortalecer las competencias de los equipos profesionales y voluntarios para que puedan reconocer patrones de riesgo y actuar con eficacia en las etapas iniciales. Esta labor es especialmente relevante en un contexto en el que la violencia de género en mayores puede pasar desapercibida debido a factores como la falta de formación específica o la invisibilidad del colectivo en las estrategias tradicionales de prevención.

El compromiso de Canal Sénior y el Ministerio de Igualdad con este proyecto se refleja en la creación de una red sólida de recursos y formación que pretende extenderse a nivel nacional. A través de la Red Voces Silenciadas, se busca no solo mejorar la capacidad de las asociaciones para detectar y prevenir situaciones de violencia de género, sino también generar un cambio cultural que refuerce la importancia del respeto y la dignidad en todas las etapas de la vida.

Esta iniciativa, que combina innovación tecnológica y un enfoque centrado en la sensibilización, destaca la relevancia de incluir a los mayores en las estrategias de prevención de violencia de género, dándoles un papel activo en la construcción de entornos más seguros y respetuosos.