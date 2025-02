Entrevista al Dr. Diego Sturletti; 'La feminización facial como proceso de afirmación personal'

La cirugía de feminización facial es una opción crucial para muchas personas que buscan alinear su identidad de género con su apariencia física. Para entender mejor las técnicas y objetivos de este tipo de intervenciones, se conversa con el Dr. Diego Sturletti, cirujano especializado en procedimientos de afirmación de género.

Dr. Sturletti, ¿en qué consiste la cirugía de feminización facial y cuál es su impacto en los pacientes?

La feminización facial es un conjunto de procedimientos quirúrgicos que buscan modificar ciertas características faciales para otorgar al rostro una apariencia más típicamente femenina. Este es un procedimiento profundamente personalizado, ya que cada paciente tiene necesidades, rasgos y objetivos únicos.

Más allá de los cambios físicos, estas cirugías tienen un impacto emocional y psicológico significativo. Para muchas personas transgénero y no binarias, la feminización facial no solo mejora su apariencia, sino que también les permite vivir con mayor confianza y alineados con su identidad, lo que puede transformar su calidad de vida.

¿Cuáles son las zonas del rostro que más se intervienen en este tipo de cirugías?

Dividimos el rostro en tres tercios principales: superior, medio e inferior, y cada uno puede incluir procedimientos específicos.

En el tercio superior, uno de los más importantes es la frontoplastia, mediante la cual actuamos sobre la frente del paciente para suavizar el arco supraorbitario y eliminar características más prominentes como el abombamiento del seno frontal.

En el tercio medio, trabajamos sobre los pómulos y la nariz, ya que un perfil más delicado contribuye a una apariencia femenina.

El tercio inferior, remodelamos la mandíbula y el mentón para suavizar ángulos, reducir anchura y mejorar la transición entre estas estructuras.

Uno de los procedimientos mencionados es la reducción de la nuez de Adán. ¿Por qué es tan relevante?

La prominencia del cartílago tiroides, conocida como nuez de Adán, es un rasgo muy asociado a la masculinidad. La condrolaringoplastía, o reducción de la nuez de Adán, es un procedimiento sencillo que permite suavizar esa área para que sea menos visible.

Este procedimiento no solo es relevante para mujeres transgénero, sino también para cualquier persona que desee una apariencia más femenina. Los resultados de la cirugía son muy naturales, lo que la convierte en una opción muy solicitada.

¿Cómo se asegura de que el resultado sea natural y congruente con el rostro de cada paciente?

El enfoque personalizado es esencial. Antes de cualquier intervención, realizamos un análisis exhaustivo de las proporciones faciales del paciente y tenemos en cuenta sus expectativas. La idea realzar los rasgos femeninos manteniendo la esencia del mismo.

Utilizamos técnicas avanzadas y herramientas digitales para planificar cada procedimiento. Además, prestamos especial atención a los detalles, como las transiciones suaves entre las áreas remodeladas, para garantizar un resultado armónico y natural.

¿Cuáles son los mayores retos en este tipo de cirugía?

Uno de los retos principales es equilibrar las expectativas del paciente con lo que es anatómicamente posible y seguro. La comunicación clara y honesta es clave para establecer objetivos realistas.

También trabajamos en minimizar las cicatrices. Por ejemplo, en la frontoplastia, podemos ocultar la incisión en la línea del cabello o más atrás, dependiendo de la densidad capilar y las necesidades del paciente. Con las técnicas modernas, estas cicatrices suelen ser prácticamente invisibles.

El futuro de la feminización facial estará marcado por un enfoque multidisciplinar, donde cirujanos, psicólogos y otros especialistas trabajen juntos para ofrecer una experiencia integral al paciente. Esto va mucho más allá de la estética; es un proceso de afirmación personal que merece todo el compromiso y cuidado.