Repara tu Deuda Abogados cancela 64.000 € en Mallorca (Baleares) con la Ley de Segunda Oportunidad

La crisis de 2008 le llevó a tener que solicitar préstamos debido al mal resultado de su negocio que acabó traspasando Repara tu Deuda Abogados, despacho de abogados líder en España en la tramitación de la Ley de Segunda Oportunidad, ha logrado una cancelación de deuda en Mallorca (Baleares). Mediante la gestión de Repara tu Deuda Abogados, el Juzgado de Primera Instancia nº5 de Inca (Mallorca) ha dictado la exoneración del pasivo insatisfecho (EPI) en el caso de una mujer con una deuda de 64.000 euros a la que no podía hacer frente.

Como explican los abogados de Repara tu Deuda, su caso es el siguiente: “su estado de insolvencia se originó a raíz del bazar que tenía como negocio propio en el periodo de tiempo comprendido entre los años 2004 y 2016. Durante los primeros años los ingresos eran fructíferos, pero a partir de 2008 empezaron a descender a causa de la crisis económica. Entonces se vio obligada a solicitar el primer préstamo para invertir en el negocio, dado que debía hacer frente al pago de los proveedores y demás gastos. Debido a que su situación no mejoraba con el paso de los años, solicitó un nuevo préstamo para poderlo mantenerlo. Finalmente, durante el año 2016, dejó el negocio puesto que no consiguió remontar la situación y su expareja decidió quedarse con él”.

Según señalan desde Repara tu Deuda Abogados, “España fue uno de los países que más tiempo tardó en incorporar a su sistema jurídico la Ley de Segunda Oportunidad al hacerlo en el año 2015. Estamos ante una legislación cuyo origen hay que situarlo en Estados Unidos, país en el que se encuentra vigente desde hace más de 100 años. Aunque a ella se han acogido personas desconocidas para el gran público que han acudido para salir del estado de insolvencia en el que se encuentran, también hay figuras de gran relevancia como Walt Disney o Steve Jobs. Al ser una salida legal para todo tipo de personas, también les permite no ser víctimas del estigma que sufren muchas tan solo por haber caído en una espiral de deudas”.

Repara tu Deuda Abogados comenzó su actividad como despacho especializado en la aplicación de esta legislación en septiembre del mismo año 2015. En todo este tiempo ha sido un revulsivo para personas en estado de desesperanza que no sabían cómo salir del estado de insolvencia en el que se encontraban.

El despacho de abogados ha logrado en todo este tiempo superar la cifra de 310 millones de euros exonerados a personas que proceden de las diferentes comunidades autónomas de España. El hecho de contar con tanta experiencia en casos de este tipo le ha llevado a tener un procedimiento ágil y eficaz al servicio de sus clientes. Las continuas llamadas diarias y el elevado número de expedientes que se están tramitando hace que se prevea que esta cantidad continúe creciendo de forma progresiva en las próximas fechas.

Esta legislación permite tanto a particulares como a autónomos quedar exonerados de sus deudas si cumplen una serie de requisitos específicos. En líneas generales, basta con que el concursado no haya sido condenado por delitos socioeconómicos en los diez últimos años, que actúe de buena fe y que se encuentre en un estado actual o inminente de insolvencia.

El despacho también ofrece el análisis de los contratos firmados por sus clientes con bancos y entidades financieras. En esta línea, el objetivo es comprobar si existen cláusulas abusivas para la cancelación de tarjetas de crédito, tarjetas revolving, minicréditos, préstamos e hipotecas y poder reclamar a Cofidis, Moneyman, WiZink, Carrefour, Vivus, Banco Santander, CaixaBank, BBVA, Banco Sabadell, myKredit, Kviku, etc.