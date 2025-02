La abogada laboralista Alba Rocosa redefine la resolución de conflictos laborales poniendo como prioridad las emociones de sus clientes

Alba Rocosa es abogada y coach y acumula más de diez años de experiencia en este ámbito Alba Rocosa ofrece soluciones jurídicas de calidad sin descuidar el bienestar personal de sus clientes, a través de una propuesta innovadora que combina el asesoramiento legal en el ámbito laboral con un acompañamiento emocional integral. Alba, abogada laboralista con un enfoque colaborativo y humanizado, entiende que, tras cada conflicto laboral, existen emociones que deben ser gestionadas adecuadamente.

Desde su experiencia profesional en derecho laboral, ha trabajado tanto con trabajadores como con empresas, ofreciendo asesoramiento en una gran variedad de situaciones, tales como despidos, modificaciones de contratos, reclamaciones salariales, mobbing o acoso laboral, entre otras. Sin embargo, lo que diferencia a Alba de otros abogados laborales es su profundo compromiso con el acompañamiento emocional durante todo el proceso.

Alba reconoce que cualquier conflicto laboral puede desencadenar una serie de emociones como estrés, ansiedad, frustración o baja autoestima. Por ello, ofrece una doble vertiente de atención: por un lado, la solución legal adecuada a la situación, y por otro, el acompañamiento emocional que facilita la gestión de esas emociones y enseña a sus clientes a transformar el conflicto en una oportunidad para el crecimiento personal. Su visión conciliadora del conflicto laboral es clara: siempre que sea posible, busca alcanzar acuerdos y evitar la vía judicial, lo que no solo resuelve el problema legal, sino que también contribuye al bienestar emocional del cliente. Además, a lo largo de este proceso, enseña herramientas de gestión emocional como mindfulness, inteligencia emocional y técnicas de comunicación no violenta, para ayudar a sus clientes a mantenerse equilibrados, tomar decisiones conscientes y evitar que el conflicto se agrave.

Siempre clara y directa con sus clientes, Alba Rocosa les explica en términos sencillos las opciones disponibles y las posibilidades reales de éxito de cada caso. El acompañamiento emocional es parte fundamental de su metodología, un servicio que no implica ningún coste adicional para el cliente, ya que es parte integral de su enfoque holístico y colaborativo. Con su formación en coaching jurídico y derecho colaborativo, se asegura de que todas las partes involucradas encuentren soluciones mutuamente beneficiosas y satisfactorias, evitando los altos costes y el desgaste emocional que suelen generar los litigios.