Promoviendo la educación y los entornos laborales inclusivos en España y más allá

Shona O’Callaghan, fundadora de Empowering Creative Minds (ECM), tiene la misión de transformar cómo se apoya la dyslexia y la neurodiversity a nivel global. Trabajando con escuelas, universidades y empresas de todo el mundo, y en colaboración con el Ministerio de Educación en España, ECM ofrece formación gratuita y subvencionada a través del programa FUNDEA. Estos programas empoderan a los educadores y organizaciones para fomentar entornos verdaderamente inclusivos que abracen la diversidad y desbloqueen el potencial de cada persona.

Llevando experiencia a cada aula y entorno laboral Antes de fundar ECM, O’Callaghan enfrentó sus propios desafíos con la dyslexia. Diagnosticada a los 20 años mientras estaba en la universidad, esta experiencia cambió completamente su perspectiva, inspirándola a ayudar a otros a comprender y superar desafíos similares. La misión de ECM es ofrecer orientación práctica y formación para garantizar que las personas con dyslexia y neurodiversity no solo sean incluidas, sino que también reciban apoyo para prosperar, tanto en las aulas como en los lugares de trabajo.

“Al ofrecer cursos subvencionados y recursos accesibles, nuestro objetivo es marcar una diferencia significativa en los logros y las prácticas de una manera accesible, profesional y con un enfoque humano,” explica O’Callaghan. “Juntos, podemos ayudar a niños, educadores y organizaciones a desbloquear el potencial y a abrazar la neurodiversity como una fortaleza.”

Empoderando a profesores y organizaciones para marcar la diferencia Formar a profesores y organizaciones para reconocer y abordar las necesidades de las personas neurodiversas puede transformar vidas. La intervención temprana no solo genera confianza, sino que también capacita a los estudiantes y profesionales para prosperar.

En España, ECM ofrece programas de formación a través de FUNDEA, equipando a los profesores de alumnos multilingües con la conciencia y las herramientas necesarias para apoyar a los estudiantes diversos en las aulas convencionales. Este apoyo no es puntual; ECM asegura un seguimiento continuo para ayudar a los profesores a implementar estrategias de manera efectiva y sentirse seguros en su práctica.

Más allá de la educación, ECM trabaja a nivel global con empresas e instituciones para fomentar una inclusive culture. Desde los procesos de contratación hasta las prácticas laborales, ECM ayuda a las organizaciones a crear entornos donde todos puedan contribuir y tener éxito.

Uno de los principios fundamentales de ECM es la colaboración. Al involucrar a todas las partes interesadas—incluyendo comunidades escolares, padres, profesores y equipos de liderazgo. ECM asegura que la inclusión esté integrada en todos los niveles. Este enfoque holístico permite a las instituciones implementar estrategias prácticas que no solo funcionan en teoría, sino también en la práctica cotidiana.

La voz de la experiencia El enfoque de O’Callaghan está basado en su experiencia personal y profesional. Como experta en dyslexia e inclusión, investigadora publicada y

lingüista que habla tres idiomas, actualmente está completando un doctorado en Dyslexia and Multilingualism. Ha dedicado décadas a apoyar a escuelas, educadores y padres para que comprendan mejor y adapten sus prácticas para estudiantes neurodiversos. Desde sus días como estudiante y luego como profesora, O’Callaghan ha visto muchos desafíos en las actitudes de las personas hacia la dyslexia y la neurodiversity.

“Me convertí en especialista para apoyar y ayudar a profesores como yo a ser más conscientes y a apoyar eficazmente la dyslexia y la neurodiversity en el aula,” dice O’Callaghan.

“Cuantos más educadores y organizaciones formemos para apoyar la dyslexia y la neurodiversity, más vidas podremos impactar positivamente,” explica O’Callaghan. “Es por eso que nuestro trabajo va más allá de la formación: seguimos comprometidos a apoyar a las escuelas y empresas mientras implementan estrategias inclusivas. De esta manera, construimos una inclusive society donde todos se beneficien y puedan trabajar juntos con éxito.”

Mirando hacia el futuro Si bien la formación docente es un enfoque clave, ECM también trabaja con empresas para crear inclusive cultures. Al aumentar la conciencia y fomentar prácticas de contratación inclusivas, ECM está abriendo camino para que haya más oportunidades accesibles para personas neurodiversas en todas las industrias.

¿Por qué empowering creative minds? Los expertos de ECM aportan una perspectiva única como padres, profesores e individuos neurodiversos. Su equipo está dedicado a crear espacios de apoyo e inclusión donde las mentes diversas puedan prosperar, ya sea en aulas, universidades o empresas. A través de programas subvencionados como FUNDEA, ofrecen herramientas prácticas, apoyo continuo y colaboración a largo plazo para ayudar a escuelas y organizaciones a liderar el camino hacia la sustainable inclusion. Junto con sus ECM

Neurodiverse Friendly Awards, están liderando el camino hacia una educación inclusiva auténtica, tanto en España como en todo el mundo.

Para obtener más información sobre Empowering Creative Minds, visitar el sitio web o conectarse en redes sociales a través de Facebook and Instagram LinkedIn.