Natalia Denegri debuta en Univision tras 15 años de trayectoria en la televisión hispana de EE.UU.

Univisión anuncia la incorporación de la periodista, productora y presentadora argentina Natalia Denegri al equipo de “Siéntese Quién Pueda”, el programa de mayor audiencia en Estados Unidos con más de 5 millones de espectadores diarios. Con esta participación, Denegri se convierte en la primera y única argentina en formar parte de un programa de la principal cadena de televisión hispana en Norteamérica.

El debut se llevó a cabo el viernes 31 de enero y a partir de ahora Natalia Denegri presentará todas las semanas un segmento especial centrado en historias de superación personal, emprendimiento y empoderamiento femenino, con un enfoque particular en las mujeres migrantes. A través de este espacio, compartirá su propia experiencia y las de otras mujeres latinas que han logrado abrirse camino en nuevos ámbitos profesionales y laborales en Estados Unidos.

“Sé lo que significa llegar a un lugar nuevo sin conocer a nadie y con muchos desafíos por delante. Por eso, quiero compartir herramientas e historias de personas que lograron cosas extraordinarias, para que quienes nos ven puedan aprender, evitar errores y alcanzar el éxito”, expresó Denegri sobre su nuevo rol en Univision.

Carlos Mesber, CEO de We Love Entertainment y creador del programa, destacó la incorporación de la conductora argentina y el valor que su segmento aportará a la audiencia hispana. “Natalia es una comunicadora excepcional, con una trayectoria que combina periodismo, producción y un profundo compromiso con la comunidad latina. Su llegada al show suma una nueva dimensión al programa, ofreciendo un espacio de inspiración y aprendizaje para quienes buscan abrirse camino y alcanzar sus metas”, afirmó Mesber.

El programa, conducido por Chiquibaby, Jorge Bernal, Carolina Sandoval, Alejandra Jaramillo, Lucho Borrego y Alex Rodríguez, refuerza así su apuesta por contenidos de impacto y relevancia para la audiencia hispana.

Una carrera consolidada Desde su llegada a Estados Unidos hace más de quince años, Natalia Denegri ha construido una sólida trayectoria en el periodismo, la producción de televisión y la acción humanitaria. Su trabajo ha sido reconocido con 28 premios Suncoast Emmy a título personal y 15 a su productora Trinitus Productions, por sus documentales de alto impacto. Y, a través de su programa "Corazones Guerreros", que se transmite desde hace 12 años en Mega TV, ha visibilizado historias de vida y ayuda humanitaria en América Latina y Estados Unidos.

No en vano, en noviembre pasado fue galardonada con el premio Martín Fierro Latino en Miami, por su programa “Corazones Guerreros”, y en la categoría “Argentinos destacados en el exterior”. Además de su labor en los medios, Denegri ha sido una voz activa en causas sociales, como portavoz de la Fundación Hassenfeld Family y organizando misiones solidarias en distintos países. Su compromiso ha sido reconocido por el Congreso de los Estados Unidos, la ciudad de Miami y el Parlamento de Roma.

Los éxitos no se detienen El inicio del 2025 ha sido particularmente significativo para Denegri. En enero, fue invitada especial y presentadora de los eventos oficiales organizados en Mar-a-Lago y en Washington D.C., con motivo de la asunción de Donald J. Trump a la presidencia de Estados Unidos, en donde entregó importantes distinciones al presidente argentino Javier Milei por su gestión económica: el premio “Titán de la Reforma Económica” en la Gala Hispana y el reconocimiento “Campeón de la Libertad Económica” en la Gala 1775.

Vale destacar que Natalia Denegri es una exitosa empresaria, pues además de dirigir la productora Trinitus Productions, es socia de la conocida cadena de restaurantes de comida argentina Baires Grill, con presencia en Florida y Nueva York.

Natalia Denegri se ha consolidado como una de las hispanas más influyentes de Estados Unidos. Ahora, con su incorporación a "Siéntese Quién Pueda", reafirma su compromiso con la comunidad hispana, aportando su experiencia y visión a un espacio que busca inspirar y orientar a mujeres emprendedoras.