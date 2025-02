'¿De qué espejo está hecha la vida?' es un poemario de Javier Claure que se despliega como un tapiz tejido con hilos de amor y de compasión. Cada poema es una ventana que se abre a un mundo donde lo íntimo y lo social se entrelazan revelando la belleza y el dolor de la existencia humana. A través de metáforas, imágenes, giros lingüísticos personales y un lenguaje coloquial el autor nos invita a recorrer los recovecos de la vida, donde la fragilidad y la fortaleza coexisten.



Aquí, el amor se presenta en su forma más pura como un candelabro de plata que brilla en la oscuridad. Es un amor que no se limita a lo romántico o lo familiar, sino que se extiende hacia la humanidad en su totalidad. El poemario no se detiene en lo personal. Con una sensibilidad aguda y una profunda empatía, el autor dirige su mirada hacia aquellos que han sido escupidos y olvidados por la historia.

En resumidas cuentas, ¿De qué espejo está hecha la vida? es una invitación a mirar más allá de uno mismo. Es un viaje poético donde el lenguaje se convierte en un puente entre el corazón del poeta y el corazón del lector, hilvanando así una red de complicidad y emoción. Deja que estos versos te envuelvan el alma, y encontrarás en ellos una estrella que ilumina el camino de la existencia.

Sobre el autor

Javier Claure Covarrubias nació en Oruro, capital folklórica de Bolivia. Es miembro del Pen-Club Internacional, de la Unión Nacional de Poetas y Escritores de Oruro (UNPE), de la Sociedad de Escritores Suecos, del Movimiento Poético Mundial (World Poetry Movement), del Liceo Poético de Benidorm (España), de la Asociación de Escritores de Madrid (AEM) y miembro de número de la Academia Norteamericana de Literatura Moderna, Capítulo España. Ejerce el periodismo cultural. Fue uno de los organizadores del Primer Encuentro de Poetas y Narradores Bolivianos en Europa (Estocolmo, 1991).

Ha estudiado informática en la Universidad Real de Tecnología de Estocolmo (Kungliga Tekniska Högskolan) y en la Universidad de Uppsala (Suecia). También estudió matemáticas en la Universidad de Estocolmo, casa de estudios donde además obtuvo una Maestría en Pedagogía y una Licenciatura en Sociología.

Formó parte de la redacción de las revistas literarias “Contraluz” y “Noche Literaria”. Sus poemas han sido publicados en varias antologías y ha participado en Festivales Internacionales de Poesía. Durante los últimos 15 años ha asistido al discurso Nobel del Premio Nobel de Literatura en Estocolmo, como también a las charlas del Premio Nobel de Literatura en la Biblioteca de Rinkeby, evento que se lleva a cabo para los estudiantes de los Colegios Askeby y Bredby.

Publicaciones: "Preámbulos y ausencias" (2004), "Con el fuego en la palabra" (2006), "Extraño oficio" (2010), "Réquiem por un mundo desfallecido" (2014), “De Escandinavia a los Andes” (2016) y "¿De qué espejo está hecha la vida?" (2024).

Una muestra del poemario ¿De qué espejo está hecha la vida?



Poema subversivo

O el mundo se organiza sobre bases de justicia y dignidad humana, donde no caben los mercaderes, o no se organiza de ninguna manera. León Felipe.

Este poema

señores y señoras

es el puño en alto de Nelson Mandela

es el coral

de los océanos sin fecha de caducidad

no es la primera piedra

sino la segunda

porque denuncia

el delito envejecido en los bolsillos

este bendito poema

amigos míos

es la pantera cósmica

rondando por las montañas

y hace crecer eucaliptos

sobre el lomo de las vacas.

Este poema

corre por mi sangre

toca timbres

corazones y ventanas

es el cántaro

desde donde vierto

mis alegrías

mis dudas

mis amores no correspondidos

mis éxitos

y mis fracasos

este bendito poema

amigos míos

da movimiento al ferrocarril

empuja al huracán encendido

que se cuela en las chimeneas

Este poema

señores y señoras

es la nariz que olfatea al enemigo

es el brillo que resbala en la pintura

es el fierro que tranca la puerta

la campana desdoblada por una monja

habla de la formación estelar de las galaxias

del compromiso esfumado por un hueco

del indiscreto que no supo coser

los dos bordes de la herida

este bendito poema

amigos míos

es el grito

después que ha pasado un cometa

la hipotenusa

que se levanta como bandera Este poema

es un redondo con números

avanza

con un segundero irreversible

un minutero

que nunca repite el 1, el 5 ni el 7

y concibe

el más allá indestructible

y multiplica

el pan sin la ayuda de Dios

este bendito poema

amigos míos

es la vela que no se apaga

la simetría necesaria

para fecundar

el útero del universo.

Leprosos

Venían

de las cenizas polvorientas y de la sequía

de los campos despoblados

de las murallas sin techo

que detienen a los mutilados. Venían

de las trancas

del duelo perdido en el desierto

y de las sirenas

que causan desconcierto.



Venían

del abismo

del abandono

y del desprecio

Venían

a la capital

a tantear el destino

a buscar misericordia

y al Cristo clandestino.

Venían

harapientos y famélicos

y brillaban sus ojos de humildad

y tenían ángeles metidos en el cuerpo

y comían tanta calle

y soñaban con Dios

y con el «hágase su voluntad».

Venían

tocando madera con sus muñones

y gritaban verdura

con voz rota por el hambre

y pagaban las muertes con los muertos

y la desigualdad con la limosna.

Venían

a saborear el aire de cada esquina

con la esperanza de estrechar las manos

piedad por ellos decían

y nadie acudía a la caridad

el no te conozco

con sombrero en el rostro

el sí, que siempre fue nunca

y escuchaban el ruido de los coches

y esculpían candelabros

ante un futuro desalmado

y lloraban antes de dormir.

Venían

de las cenizas polvorientas y de la sequía.