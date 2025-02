De la mano de Júlia Parés nombrada líder 2024 en Marketing Digital Disruptivo

En un mundo donde la presencia online define el éxito de un negocio, fortalecer la identidad digital se convierte en una necesidad. Posicionar la marca, conectar con la audiencia y convertir seguidores en clientes es el camino para destacar en un mercado cada vez más competitivo.

El comportamiento de compra ha cambiado drásticamente en los últimos años. Hoy, cuando alguien necesita un producto o servicio, lo primero que hace es buscarlo en internet. Las empresas con una sólida presencia digital tienen una ventaja competitiva enorme frente a aquellas que aún dependen exclusivamente de su ubicación física o del boca a boca. Estar en internet ya no es una opción, es una necesidad para cualquier negocio que quiera crecer y mantenerse relevante.

Negocios online vs. Negocios sin presencia digital Tal y como Júlia Parés, experta en marketing digital, explica: los datos hablan por sí solos: según un estudio de Google, el 81% los consumidores investiga en internet antes de realizar una compra, y el 74% ellos confían más en una empresa con una sólida presencia online. Además, informes de Shopify revelan que los negocios con estrategias digitales bien definidas pueden aumentar sus ventas hasta en un 40% en comparación con aquellos que no tienen presencia en internet.

Por otro lado, los negocios que no están en línea pierden visibilidad y dejan escapar miles de oportunidades. Se estima que el 70% las pequeñas empresas sin presencia digital pierden clientes frente a la competencia que sí la tiene. La diferencia es clara: mientras unas marcas están disponibles 24/7 en el bolsillo de sus clientes potenciales a través del móvil, otras dependen únicamente del tráfico físico o de la recomendación boca a boca, limitando su alcance y crecimiento.

Redes sociales: El nuevo escaparate digital Si antes el éxito de un negocio dependía de tener un local en la mejor calle de la ciudad, hoy el verdadero escaparate está en el mundo digital. Instagram, Facebook y TikTok no solo son plataformas sociales, sino auténticas vitrinas comerciales donde las marcas pueden atraer, emocionar y convertir seguidores en clientes con una estrategia bien ejecutada. Así lo entiende Júlia Parés y su equipo en Emociona Marketing, una agencia que no solo gestiona redes, sino que crea experiencias digitales que marcan la diferencia.

El consumidor actual ya no elige un producto solo por su funcionalidad, sino por la historia que hay detrás, los valores que transmite y la conexión emocional que genera. En este nuevo paradigma, comunicar con impacto es la clave del éxito. Bajo el liderazgo de Júlia Parés, Emociona Marketing ha demostrado que una combinación de contenido visual potente, interacción estratégica y campañas disruptivas puede transformar un negocio desconocido en un referente dentro de su sector.

Hoy, no basta con estar presente en redes sociales, hay que emocionar, inspirar y conectar. Porque en un mundo saturado de información, solo las marcas que comunican con autenticidad logran destacar. Y esa, precisamente, es la filosofía de Emociona Marketing.

Adaptarse o desaparecer Las tendencias de consumo seguirán evolucionando, pero una cosa es segura: quien no se adapta al mundo digital se queda atrás. Construir una presencia online sólida no solo ayuda a atraer nuevos clientes, sino que fortalece la relación con los actuales y posiciona la marca en la mente del consumidor.

En definitiva, como afirma Júlia Parés, líder 2025 de marketing digital disruptivo y CEO de Emociona Marketing, el mundo digital ofrece oportunidades infinitas para los negocios que saben aprovecharlas. La pregunta no es si un negocio debería estar en internet, sino cómo puede hacerlo de manera efectiva para crecer y destacar en un entorno cada vez más competitivo.