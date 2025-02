Luis Miguel Manjón: "El consumidor está harto de que los cables se rompan, carguen lento o no sean compatibles"

El experto en tecnología y electrónica de consumo cree que los usuarios de móviles buscan cada vez más accesorios que carguen de manera ultrarrápida, resistentes y que no se calienten. "Transferirse 15 mil fotos en menos tiempo de lo que tardamos en prepararnos un café ya es una realidad", asegura el máximo responsable en España de Telco Accessories Group (TAG) Para tener y disfrutar de varios dispositivos, ya sean tablets, móviles o portátiles, es imprescindible disponer de buenos cables. Que carguen bien y rápido, que sean duraderos o que sean compatibles y permitan reproducir imágenes con la máxima calidad. Para Luis Miguel Manjón, máximo responsable en España de Telco Accessories Group (TAG), "el consumidor está harto de usar cables que se rompen demasiado pronto, que no ofrecen una carga rápida o ultrarrápida o que no son compatibles con algún dispositivo".

Y es que la gente prefiere, cada vez más, invertir en un accesorio que no haya que reponer a las pocas semanas de su uso. O que ofrezca lo que uno necesita para trabajar o disfrutar del móvil, la tableta o el portátil: "El usuario está harto de la obsolescencia programada o de los productos de baja calidad y prefiere apostar por cargadores, fundas, cables o baterías con la máxima calidad y durabilidad".

De ahí la nueva gama de cables premium de la marca LINQ que ha lanzado el grupo TAG, que combinan durabilidad y conectividad y altas prestaciones. Se trata de cuatro modelos diferentes, de diferentes medidas (entre 30 centímetros y 2 metros de longitud) que, además, están protegidos contra posibles sobrecargas o calentamientos y que están elaborados con materiales ecológicos certificados.

En concreto, la multinacional neerlandesa ya dispone en el mercado de los modelos de cables de la marca LINQ , 8K 60 Hz USB-C a Displayport y Linq 8K 60 Hz USB-C a HDMI (ambos de dos metros de longitud), ideales para disfrutar de una excelente configuración 8K tanto en la oficina como en casa. Otro modelo de la misma gama LINQ es el USB-C 4.0 PRO, disponible en dos medidas, 30 centímetros y un metro de longitud y compatibles con Thunderbolt 4. Con cualquiera de las cuatro opciones "uno puede obtener una carga ultrarrápida de hasta 240W y una transferencia de datos altísima de hasta 40Gbps y una resolución máxima de 8K. Pasarse 15 mil fotos en menos tiempo del que se tarda en preparar un café ya es una realidad", añade Manjón.

Los modelos mencionados refuerzan la idea de que TAG se reinventa y aumenta su gama de accesorios de alta calidad. Centrados en hacer más autónoma la experiencia del usuario, TAG ofrece dispositivos tech imprescindibles para no perder prestaciones ni autonomía.

Sobre Telco Accessories Group (TAG)

Telco acumula ya una experiencia más que contrastada en el sector tech y desarrolla desde hace 12 años todo tipo de accesorios para dispositivos móviles sostenibles para trabajar de manera eficiente desde cualquier lugar. Telco no se frena en su afán de crecer y en los últimos años la firma neerlandesa se ha convertido en Telco Accessories Group (TAG). Que, con enseñas como Just in Case, Xtorm, Gecko Covers, LINQ by Elements y Njord by Elements, aportan al grupo innovación, tecnología y diseño.

TAG tiene una prioridad: la sostenibilidad y durabilidad de sus dispositivos. Así, se combate la reposición y la contaminación innecesaria. TAG fabrica con materiales cada vez más sostenibles como los plásticos GRS de calidad o aluminio 100% reciclado.