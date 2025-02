ENVALORA y TEIMAS colaboran para facilitar a los gestores de residuos el aporte de información al SCRAP

Envanet, la plataforma informática de ENVALORA, y Teixo, el software de TEIMAS, se conectan para automatizar los procesos de documentación y reporte de datos. Los gestores de residuos podrán enviar la información de gestión directamente a ENVALORA de manera más sencilla y fácil gracias a la colaboración entre ambas entidades El Sistema Colectivo de Responsabilidad Ampliada del Productor de Producto (SCRAP), ENVALORA, y la empresa de software especializada en digitalizar la cadena de valor del residuo, TEIMAS, han comenzado a colaborar para facilitar las tareas de información de los gestores de residuos registrados en sus sistemas.

ENVALORA, como sistema con autorización definitiva para envases industriales y comerciales, comenzó su operativa el 1 de enero de 2025, apostando fuertemente por la digitalización, a través de su plataforma informática ENVANET. Esta permite a todos los agentes de la cadena de valor del envase (productores de producto, poseedores y gestores de residuos) el aporte de la información necesaria para el cumplimiento de sus obligaciones legales dispuestas en el Real Decreto 1055/2022 de envases.

Con el inicio de la colaboración con TEIMAS, ENVALORA da un paso más en su objetivo de incrementar la digitalización para optimizar los procesos. Los softwares desarrollados por TEIMAS, Zero y Teixo, permiten a los gestores de residuos tener digitalizada la información del traslado y posterior gestión de residuos a través de sus documentos de identificación (DI).

Desde el software de TEIMAS, los gestores podrán "enviar a ENVANET" los DI, aportando así la información de la correcta gestión de los poseedores de residuos al sistema. Este sistema de carga masiva será utilizado en los modelos operativos de ENVALORA de acuerdos con poseedores, acuerdos con gestores y otros.

La automatización en la carga de documentación e información para los gestores en ENVANET estará disponible, tanto para los usuarios que ya utilizan Zero y Teixo, como para los gestores que no la utilizan, ya que se implantarán otras soluciones de digitalización.

El acuerdo entre ENVALORA y TEIMAS en su apuesta por la transformación digital contribuye, además, al avance de la economía circular de los envases y fomenta la correcta gestión de los residuos de envases.

ENVALORA es el Sistema Colectivo de Responsabilidad Ampliada del Productor (SCRAP) con autorización definitiva para operar con los envases y embalajes industriales y comerciales reutilizables y de un solo uso. Las más de 2.000 empresas que ya se han unido a ENVALORA cumplen colectivamente con la obligación legal RAP de organizar y financiar la gestión de los residuos de envases que ponen en el mercado.

TEIMAS es una empresa de software especializado a nivel mundial en soluciones tecnológicas innovadoras y eficientes para la gestión de residuos y la economía circular para las entidades que forman parte de la cadena de valor del residuo: productores y empresas gestoras de residuos.