Maribel Yébenes celebra su 50 aniversario y llega a México con El Palacio de Hierro

La firma española, pionera en medicina estética de lujo, conmemora cinco décadas de innovación con su expansión a México tras un año récord en crecimiento. Maribel Yébenes llega a México de la mano de El Palacio de Hierro, compañía mexicana líder en el sector del retail de lujo, con más de 135 años de historia Hace 50 años, Maribel Yébenes revolucionó el sector de la belleza al introducir la medicina estética de lujo en España. Medio siglo después, la firma sigue liderando la innovación y celebra su aniversario con un hito trascendental: su llegada a México, de la mano de El Palacio de Hierro, el máximo exponente del sector lujo en el país.

Desde su fundación, Maribel Yébenes ha sido sinónimo de excelencia, combinando la experiencia de cinco décadas con una apuesta constante por la vanguardia. Su legado no solo ha definido los estándares de la medicina estética en Europa, sino que ha evolucionado hacia un concepto de lujo experiencial, donde cada tratamiento es una fusión de tecnología, personalización y bienestar integral.

Esta expansión se produce en un momento clave para la firma, que ha cerrado 2024 con un crecimiento del 11,1 % en ingresos (LFL), impulsado por la creciente demanda de tratamientos exclusivos y la consolidación de su modelo de negocio en Europa.

"Cumplir 50 años como referentes en medicina estética es un orgullo y un compromiso con la excelencia. Desde nuestros inicios, hemos apostado por la innovación y el bienestar de nuestros clientes. México es un mercado estratégico y El Palacio de Hierro es el socio perfecto para seguir elevando los estándares de belleza y lujo", afirmó Myriam Yébenes, CEO de la firma.

50 años de liderazgo: Un 2024 de crecimiento excepcional

Durante su año de aniversario, Maribel Yébenes ha registrado un crecimiento interanual del 11,1 % en Like-for-Like (LFL), consolidando su liderazgo en el sector. Entre los factores clave de este éxito destacan:

Expansión de su red de clínicas , con nuevas aperturas en España.

, con nuevas aperturas en España. Aumento del ticket medio por cliente , reflejando la creciente demanda de tratamientos exclusivos y personalizados.

, reflejando la creciente demanda de tratamientos exclusivos y personalizados. Innovación constante, con procedimientos de vanguardia que han elevado la fidelización y captación de clientes. Su concepto revolucionario MY Blissfulness no solo ha redefinido la estética internacional, sino que ha introducido un nuevo paradigma de belleza holística y bienestar premium. Para Myriam Yébenes la innovación va más allá de la tecnología: "La innovación en la medicina estética no implica la tenencia de la última tecnología. Son los protocolos desarrollados internamente los que optimizan los resultados de esa tecnología y ofrecen una experiencia al cliente inigualable e inimitable. Esos son los valores del Quiet Beauty y los valores de la experiencia máxima", destacó Myriam Yébenes, CEO de la firma.

Un nuevo estándar de lujo en medicina estética

Con su llegada a México, Maribel Yébenes introduce su exclusivo enfoque en belleza y bienestar en el segmento de lujo, ofreciendo tratamientos de última generación que han redefinido la medicina estética en Europa.

"En El Palacio de Hierro tenemos el propósito de enriquecer y satisfacer a las personas a través de experiencias únicas de lujo, y nos alegra sumar a Maribel Yébenes a nuestra oferta diferenciada de productos y servicios únicos", comentó Claudia Fabela, Directora Comercial de Lujo en El Palacio de Hierro. "La categoría de belleza y cuidado personal ha venido cobrando mayor relevancia en el mundo y estamos seguros de que, con la llegada de la firma española, fortaleceremos nuestra propuesta en el sector del bienestar de lujo", añadió Fabela.

Este 50 aniversario no solo representa una celebración, sino un nuevo capítulo en la historia de Maribel Yébenes, que continúa llevando su experiencia, innovación y excelencia a nuevos mercados.

Más información, visitar: maribelyebenes.com y elpalaciodehierro.com