realme debutará en el MWC 2025 con el lanzamiento global de la nueva serie realme 14 Pro

En su primera vez participando en el MWC como expositor, realme lanzará la nueva serie realme 14 Pro, el primer teléfono del mundo con cambio de color sensible al frío realme, la marca de smartphones de más rápido crecimiento del mundo, se complace en anunciar su debut como participante en el próximo Mobile World Congress (MWC) 2025 en Barcelona. La compañía realizará el lanzamiento global y europeo de la innovadora Serie 14 Pro, mostrando funciones de imagen e inteligencia artificial de última generación.

Según los últimos datos del tercer trimestre de 2024 de Counterpoint Research, realme ha mantenido con éxito su posición entre las cuatro primeras marcas de smartphones durante tres trimestres consecutivos. Este logro constante refleja el enfoque estratégico de la marca en el mercado de gama media-alta, y la asistencia al MWC subraya el compromiso de realme de reforzar su presencia en el mercado europeo.

Con el lema 'Tech Drives. Style Thrives', realme se prepara para hacer un debut impactante en el MWC 2025 con un stand propio, que pone de relieve el fuerte compromiso de la marca con la innovación tecnológica y con un diseño global excepcional que atrae a los usuarios jóvenes. Los asistentes podrán ver tecnologías revolucionarias, como la imagen óptica de vanguardia, que eleva la fotografía móvil a niveles DSLR. Además, realme presentará sus últimas innovaciones en IA del laboratorio realme NEXT AI, diseñadas para mejorar las interacciones del usuario y el rendimiento de la cámara con funciones inteligentes.

realme también anunciará el lanzamiento mundial de la codiciada Serie 14 Pro, que ha hecho historia como el primer teléfono del mundo con cambio de color sensible al frío, liderando su segmento de precio en rendimiento, diseño y capacidades de imagen. Invitamos a los asistentes a descubrir una experiencia excepcional en su sala de exposiciones del pabellón 3, stand 3B4, donde la tecnología punta se une a un diseño impresionante. Este espacio envolvente atraerá a los visitantes con los últimos productos realme y demostraciones en vivo de imágenes ópticas innovadoras, capacidades dinámicas de cambio de color, tecnología impermeable, líder en la industria y avances de vanguardia en IA. Únete a realme en el MWC 2025 para conocer de primera mano los últimos avances en tecnología móvil.