El premiado doctor en psiquiatría, Joaquín Sama Naharro, dejó escrito en la revista Atila el día 10 de octubre de 2020 una carta al director que no tiene desperdicio alguno, dedicada a Pedro Sánchez. En tres folios expone este acreditado doctor, conocido por mí, una semblanza y analógica respuesta a la conducta del que fuera presidente del gobierno. Este doctor dice en su encabezamiento: “España, a merced de un psicópata”. Intentaré seleccionar algunas de las frases que garabatea en esa revista.

“…este tiene una personalidad psicopática, es decir, presenta un evidente desequilibrio emocional de tipo narcisista, con una desorbitada ambición de poder… mientras miles de españoles no tienen ni para comer y, sin pudor alguno, a su mujer, a su hermano y a su mejor amigo, en privilegiados puestos con elevadísimos sueldos, sin más mérito que el de parentesco o amistad… En este grupo hay psicópatas donde están los estafadores, sabiendo distraer la atención de los demás… Pedro Sánchez es un estafador de la política, hábil, astuto y taimado. Ese trastorno narcisista que le embarga ha estafado de forma intencionada a todos los españoles…”.

Con las verdades que aún sobresalen del experto sobre este sujeto, no las imprimo, ya que no tendría para mí palabras para manifestarme como yo lo deseo. A este estremecedor y siniestro sujeto, además de toda esta amalgama de calificativos del Dr. Sama, el presidente del gobierno comunista-social de España la está dejando en cueros, sin nada en los bolsillos de los contribuyentes y en las arcas del Estado.

La agonía de poder de este estafador de la política y mentiroso compulsivo, cada día que pasa, está idolatrado por las más bajas esferas de esta España dormida, con el agravante de que esta está hipotecada por las cuatro esquinas de nuestra nación. Ya lo dice un profesional de la psiquiatría: ¿Estamos a merced de un psicópata? Creo que sí.