No me cabe la menor duda de que soplan vientos del Este para toda la comunidad mundial. Los chinos acaban de dar un golpe encima de la mesa con lo de la inteligencia artificial (AI) que ha traído mucha “ruina” a los americanos que juegan en las Bolsas. Seguro que no se lo esperaban, como ya ocurriera, tiempos atrás, cuando los rusos se les adelantaron en la carrera espacial. Aunque luego ellos “tiraran de la cuerda” y llegaran primeros a la Luna, siempre suponiendo que no estuviera detrás de esa “llegada” Steven Spielberg o algún que otro de esos directores que pueblan Hollywood con sus inenarrables invenciones. Todo está, para algunos, no muy claro sobre esa gran conquista, y mucho menos viendo como es ese país y lo que en él se miente sobre todas las cosas.

La pugna por la hegemonía mundial continua, e incluso se ha acentuado con la llegad del "bisonte traganiños" Trump a la Casa Blanca. Como los rusos son con mucho el país más grande de la tierra, más de 17 millones de kilómetros cuadrados y lo que eso supone, los yanquis y su nuevo “emperador” quieren anexionarse Canadá (más de 9 millones de kilómetros cuadrados) y Groenlandia (2,1 millones de kilómetros cuadrados) para ponerse por delante en terrenos de los rusos. Sin enterarse de que no sólo consiste en tener más tierra (aunque eso sea importante por los minerales y demás productos que puedan albergar) sino en que la tecnología y esa AI en particular les de alguna ventaja en otros menesteres hoy día imprescindibles para el desarrollo industrial y económico. De momento, ahí están los chinos (con los hindúes que no son moco de pavo al lado) y su AI “amigos” (las naciones no tienen amigos cuando llega el momento de discutir sus intereses, pero…) de los rusos. Sin olvidar que Rusia es la mayor potencia mundial armamentística, aunque los americanos no quieran reconocerlo. Hasta el punto de que tienen potencial nuclear en el espacio, algo que los yanquis aún no han conseguido, y mayor número de ojivas nucleares que ellos. Los submarinos nucleares rusos también están en franca mayoría, y de esa tan famosa aviación de los yanquis no sabemos si la de los rusos no le va a la zaga, que pudiera ser.

Rusia tiene de todo lo habido y por haber en sus inmensas tierras y algo muy importante hoy en día, el gas. Algo que es auténtico y no como el que tienen los americanos que es una “basura” que hay que refinar para poder usar y bastante más caro.

Además, los rusos se van a anexionar (cuando termine la guerra de Ucrania) las tierras de los ucranianos en conflicto (sin olvidar que antes toda Ucrania era suya, conocida como el “granero de Rusia”). Zonas como la República Popular de Donetsk, la República Popular de Lugansr y los Óblast de Zaporiyia y Jersón volverán a ser rusas, del mismo modo que ya lo es la República de Crimea y la ciudad federal de Sebastopol tierras muy ricas en gas y petróleo.

Pienso, y espero no equivocarme, que lo inteligente hoy en día (la Unión Europea se lo debería plantear en lugar de poner el dinero de todos para que sigan muriendo gente en Ucrania apoyando a ese “payaso” de Zelensky que ha ilegalizado 15 partidos políticos convirtiéndose en un dictador de poca monta al que Trump va a dar boleta próximamente) es ponerse sin pensarlo al lado de rusos, chinos e hindúes y sus “amigos” de los BRICS, haciendo caso a Jrushchov cuando dijo a los Estados Capitalistas eso de: “os guste o no, la historia está de nuestra parte. Os enterraremos” Aunque lo último sea una expresión propia de un bárbaro fanático, lo anterior está muy acertado en mi modesta opinión, sin dejar de reconocer a Rusia como una oligarquía en toda regla, pero ¿quiénes del mundo civilizado no lo son? Y no hay que olvidar que nadie a través de la historia (ni Napoleón ni Hitler entre otros) ha conseguido hacer doblar la rodilla a los rusos.

Lo dicho, los chinos están imparables tecnológicamente y económicamente y son amigos de los rusos, por lo que el “imperio yanqui” se desmorona y soplan VIENTOS DEL ESTE, lo admitan o no los negacionistas y los terraplanistas, que no son sólo los que lo son.