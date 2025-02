Pedro Sánchez afirmó que incluirá la construcción industrializada en las 12 nuevas medidas para estimular la vivienda asequible

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado en el reciente foro ‘Vivienda, quinto pilar del Estado del bienestar’ un conjunto de medidas estratégicas centradas en la creación de viviendas asequibles y ha puesto especial énfasis en la construcción industrializada, una innovadora metodología que promete acelerar el proceso, reducir costes y mejorar la eficiencia en la edificación, para lo que se apoya en otras tendencias del sector como el modelado de información de la construcción (BIM) En el reciente foro ‘Vivienda, quinto pilar del Estado del bienestar’, celebrado en el Museo del Ferrocarril de Madrid, Pedro Sánchez presentó 12 medidas estratégicas que buscan reforzar el derecho a la vivienda asequible en España. Con tres objetivos clave –más vivienda, mejor regulación y mayores ayudas–, el mandatario subrayó la urgencia de afrontar uno de los mayores retos sociales y económicos de las sociedades europeas, incluida la española: el acceso a la vivienda. Y para ello incidió en el uso de la construcción industrializada, tendencia que triunfa en países vecinos para enfrentar la demanda habitacional y que se apoya en otras tecnologías innovadoras como BIM (Building Information Modeling).

Medidas para la movilización de la vivienda existente

El anuncio puso énfasis en torno al uso de la vivienda ya existente. En este sentido, se creará un sistema de garantías públicas que protegerá tanto a los propietarios como a los inquilinos que participen en el alquiler asequible, incentivando así la oferta de viviendas en este segmento; asimismo, se lanzará un programa de rehabilitación para poner en circulación viviendas vacías que podrán ser destinadas al alquiler a precios más asequibles.

La construcción industrializada y el PERTE, entre las medidas más sonadas

Una de las medidas más destacadas fue la creación de un nuevo proyecto estratégico, el PERTE de Viviendas, que tiene como objetivo modernizar y transformar la edificación a través de herramientas como la construcción industrializada.

Este proyecto, que se desarrollará en la provincia de Valencia, se centrará en concreto en dicha técnica, en vista de su éxito al construir viviendas más rápidamente y a un coste menor que los métodos tradicionales. Con cada vez más adeptos entre estudios de arquitectura, ingenierías, promotoras, etc. la construcción industrializada, que permite producir los elementos constructivos en fábricas y luego ensamblarlos en el lugar de la obra "no solo facilitará la construcción de viviendas a un menor coste, sino que también contribuirá a la reconstrucción del tejido económico de la región afectada por la DANA", asegura Sánchez.

Innovación tecnológica al servicio de la vivienda

Un aspecto fundamental para asegurar el éxito de esta avanzada tecnología es su implementación con la metodología BIM, ya que digitaliza todo el proceso de construcción. Tal y como afirma Borja Sánchez Ortega, Director de Proyectos y Director del Máster BIM Manager Internacional (+IA y VR) de la empresa especializada Espacio BIM –www.espaciobim.com-… «BIM permite centralizar toda la información de un proyecto (geométrica, documental, etcétera) en un modelo digital desarrollado por todos los agentes que intervienen».

La adopción de ambas, construcción industrializada y BIM, no solo plantea una nueva forma de entender la edificación, también responde a la necesidad urgente de construir más sostenible y a menor coste.

Un futuro prometedor para el acceso a la vivienda

Las medidas anunciadas por Pedro Sánchez marcan un paso significativo hacia la resolución de uno de los problemas más acuciantes para las familias españolas: el acceso a una vivienda asequible. La combinación de políticas públicas innovadoras, la colaboración entre sectores y el uso de nuevas tecnologías podría ser la clave para resolver el reto de la vivienda y garantizar que sea, efectivamente, un derecho para todos los ciudadanos.