POOL TIGER EUROPE, tecnología premiada para asegurar un agua sana en la piscina

En el sector de las piscinas, la innovación y la sostenibilidad se consolidan como dos de los pilares fundamentales que impulsan los avances tecnológicos más destacados. En este contexto, POOL TIGER EUROPE ha sido reconocida en la reciente feria PiscinaSpain, que tuvo lugar en Málaga del 8 al 10 de octubre, con el prestigioso Aquatech Innovation Award. Este galardón destaca el compromiso de la empresa por desarrollar soluciones eficientes y sostenibles en el sector, con un enfoque en la mejora de la calidad del agua de piscinas y spas de manera natural y eficaz.

Tecnología avanzada para la desinfección ecológica de piscinas La solución premiada, POOL TIGER, se basa en la cavitación hidrodinámica, una técnica pionera e innovadora que desinfecta el agua sin recurrir a grandes cantidades de productos químicos. A través de un proceso que crea microburbujas de alta presión, este sistema descompone los contaminantes en el agua y alcanza una desinfección avanzada y completa.

Este método recibió un destacado reconocimiento en la feria PiscinaSpain por su eficacia y compromiso con el medioambiente, al reducir hasta en un 85% la necesidad de químicos como el cloro. El sistema aporta ventajas significativas en términos de eficiencia, ya que elimina microorganismos y mantiene el agua cristalina, lo que reduce considerablemente el impacto ambiental y los costes asociados al mantenimiento de las piscinas.

Gracias a esta tecnología, no solo se garantiza una desinfección avanzada, sino que también permite un ahorro importante de recursos, adecuado a la demanda de sistemas más sostenibles y económicos.

Beneficios añadidos: cuidado del equipo y prevención de incrustaciones Además de sus propiedades desinfectantes, el dispositivo POOL TIGER ofrece otros beneficios que impactan directamente en la durabilidad y el mantenimiento de las piscinas. Al proteger los equipos de corrosión y desgaste prematuro, prolonga su vida útil, lo que contribuye a la sostenibilidad al minimizar la necesidad de reemplazo de componentes. Esta protección activa permite que los sistemas de la piscina se mantengan en óptimas condiciones durante más tiempo, una solución rentable para propietarios y gestores de piscinas.

Otro aspecto destacado es su capacidad para eliminar y evitar las incrustaciones calcáreas en los sistemas de filtración y en las superficies, una ventaja que facilita el mantenimiento y asegura una operación más eficiente. Estas propiedades preventivas en cuanto a la formación de depósitos minerales no solo mejoran el rendimiento de los sistemas, sino que aseguran una experiencia de uso más segura y confiable, lo que favorece un entorno más saludable y agradable para los usuarios.

Con esta tecnología galardonada, la reciente feria ha subrayado la importancia de integrar avances que no solo mejoran los resultados inmediatos en la calidad del agua, sino que también respetan y protegen el medioambiente a largo plazo. La incorporación de tecnologías sostenibles y efectivas como POOL TIGER EUROPE demuestra el camino hacia un sector de piscinas y spas más responsable, en el que la innovación se pone al servicio del bienestar y la eficiencia.