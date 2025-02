A sus dieciocho años, Izan Gómez Iranzo, combina misterio y romance en su libro; ‘Masquerade; el baile’.

CÍRCULO ROJO.- Con tan solo dieciocho años, Izan Gómez Iranzo se consolida como una de las promesas más intrigantes de la literatura contemporánea con su nueva novela "Masquerade: el baile". Publicada por Editorial Círculo Rojo, esta obra logra unir suspense, romance y drama en un relato que atrapa al lector desde la primera página.

La novela, que a primera vista podría parecer una historia sencilla, esconde en su interior un complejo entramado de emociones, secretos y giros inesperados. Ambientada en un misterioso baile de máscaras, la trama sumerge al lector en un universo de identidades ocultas y tensiones crecientes, donde nadie es quien aparenta ser. ¿Quién está detrás de la máscara? Incluso el personaje más inocente podría tener algo que esconder.

Un viaje literario cargado de pasión y misterio

Izan Gómez Iranzo comenzó a escribir desde los trece años y, con "Masquerade: el baile", demuestra su madurez narrativa y capacidad para tejer historias que conmueven y desconciertan. La novela le llevó un año y medio de escritura y revisión, un esfuerzo que ha dado como resultado una obra tan intensa como inesperada.

“Lo que me inspiró fue el misterio que desprenden los bailes de máscaras y la posibilidad de esconder secretos detrás de ellas. Quise combinar esa ambigüedad con un suspense clásico, en el que el lector nunca sabe quién es el asesino. Es un producto perfecto para que el misterio crezca exponencialmente”, explica el autor.

Un lenguaje que cautiva y un final inolvidable

Con un estilo que equilibra la elegancia y la emotividad, "Masquerade: el baile" convierte cada palabra en una sensación. Los lectores no solo se adentrarán en un misterio fascinante, sino que también vivirán una experiencia literaria que pone los pelos de punta y deja huella. Gómez Iranzo asegura que el final de la novela sorprenderá incluso a los lectores más experimentados del género.

“El lector no sabrá lo que se encontrará. Es un continuo misterio, no solo en la historia, sino también en la forma en la que está contada. Cada expresión está pensada para que el lector saboree el lenguaje y se deje llevar por la intriga”, destaca.

Una obra para aventureros de la literatura

"Masquerade: el baile" está dirigido a un público amplio, desde amantes del suspense hasta quienes busquen una historia que los mantenga al borde del asiento. Es ideal para aquellos que disfrutan de novelas clásicas, pero con un dinamismo fresco y actual.

SINOPSIS

No respires.

No te muevas.

No pestañees.

No.

No lo hagas.

[...]

El destino del célebre detective Gaspard de Rubempré depende de tres muertes…

que sucederán en una fiesta.

DE MÁSCARAS.

El tiempo corre…

TIC-TAC.

TIC-TAC

Todos los invitados tienen el perfil de asesino.

Pero solo uno puede serlo.

Y ese alguien está ahí, frente a frente,

observando,

escondido bajo la máscara de la muerte.

LA VIDA ES DEMASIADO ABURRIDA.

PONGÁMOSLE UN POCO DE MISTERIO.

AUTOR

IZAN GÓMEZ IRANZO (Zaragoza, 2006).

A la temprana edad de trece años escribió su primera novela, y a los catorce, su primera obra de teatro. Desde entonces ha

escrito tres teatros y dos novelas más, incluyendo su primera publicada, MASQUERADE.

Actualmente cursa segundo de bachillerato y los estudios profesionales de flauta travesera en el conservatorio de Zaragoza.

En julio de 2023 realizó un curso de dirección de orquesta, teniendo la oportunidad de dirigir junto a la OFMAN.

Una de sus mayores aspiraciones es llegar a dirigir con las mayores orquestas del mundo, estudiar arquitectura y publicar muchas más novelas.

Además, es compositor de más de cuatro sinfonías y un variado repertorio de bandas sonoras, incluyendo orquesta, orquesta de cuerdas y otras agrupaciones.

Es amante de la lectura clásica y de la literatura de misterio, además de la música de G. Puccini.

«La vida es demasiado aburrida. Pongámosle un poco de misterio.»