Ecocontrol Energía refuerza la lucha contra la humedad por capilaridad en Galicia con el dispositivo HS-221

La humedad por capilaridad es un fenómeno físico que afecta tanto a la estructura de los edificios como al bienestar de sus habitantes. Este problema ocurre cuando el agua sube desde el subsuelo a través de los capilares de materiales porosos, como ladrillos o morteros, provocando daños visibles en paredes y suelos.

En este marco, Ecocontrol Energía es una empresa especializada en soluciones tecnológicas de eficiencia energética que distribuye en Galicia el dispositivo HS-221 de Humitat-Stop, una solución a la humedad por capilaridad que garantiza resultados efectivos en todo tipo de edificaciones.

Tecnología electro-física contra la capilaridad El dispositivo HS-221, diseñado y fabricado en España por Humitat-Stop, utiliza un sistema basado en la emisión de ondas electromagnéticas de baja frecuencia. Estas ondas desorientan las moléculas de agua, forzándolas a descender al subsuelo y evitando que asciendan nuevamente a través de los capilares.

Este proceso, además de ser eficaz, no requiere obras molestas, ya que el equipo se instala en menos de cinco minutos en cualquier pared perimetral. Su tamaño compacto y su acción silenciosa lo convierten en una solución a la humedad por capilaridad en viviendas, sótanos o edificios históricos.

Ecocontrol Energía garantiza resultados visibles en un plazo de un año, ofreciendo una garantía de efectividad y devolviendo el importe del dispositivo si no se eliminan los problemas de humedad por capilaridad. Además, su diseño versátil permite adaptarse a espacios de diferentes tamaños, desde pequeñas viviendas hasta grandes edificios industriales.

Beneficios adicionales del HS-221 El uso del dispositivo HS-221 no solo elimina la humedad por capilaridad, sino que también contribuye al ahorro energético y al confort. La reducción de la humedad relativa en el ambiente facilita el calentamiento del aire, disminuyendo el consumo de calefacción y, por ende, los costes energéticos.

Asimismo, al eliminar el moho y los malos olores asociados a la humedad, se mejora la calidad del aire y se previenen problemas de salud como alergias o enfermedades respiratorias. El sistema también protege el valor de los inmuebles, ya que evita el deterioro de materiales, muebles y textiles.

Este dispositivo, distribuido en exclusiva por Ecocontrol Energía en Galicia, representa una solución eficiente, económica y sostenible para combatir un problema que afecta tanto a particulares como a empresas. El HS-221 reafirma el compromiso de la compañía con la sostenibilidad y la innovación tecnológica, ofreciendo una respuesta definitiva a la humedad por capilaridad.