El 'boom' de los trasteros en Barcelona; una inversión rentable frente a la falta de espacio

La creciente demanda de almacenamiento en Barcelona ha impulsado a MultiTrastero a convertirse en un referente en la venta de trasteros. Fundada en 2007, esta empresa se ha especializado en ofrecer soluciones seguras, rentables y accesibles tanto para particulares como para inversores. La falta de espacio en las viviendas ha llevado a los trasteros a convertirse en una extensión indispensable del hogar, mientras que su adquisición se consolida como una inversión inmobiliaria atractiva.

Venta de trasteros en Barcelona | Comprar trastero financiado

Respondiendo a la creciente demanda de espacio El mercado de trasteros en Barcelona ha experimentado un crecimiento sin precedentes. Según Jonathan Rocotovich, fundador de MultiTrastero, "solo en Barcelona hay actualmente más de 550 empresas que ofrecen trasteros en alquiler, cuando hace 15 años apenas había unas pocas". En este contexto, MultiTrastero ha identificado una oportunidad única al centrarse exclusivamente en la venta de trasteros, brindando a sus clientes una solución que combina funcionalidad y valor económico.

Los trasteros han evolucionado más allá de ser simples espacios de almacenamiento, convirtiéndose en una alternativa de inversión inmobiliaria. MultiTrastero ofrece a sus clientes la posibilidad de adquirir trasteros con "alquiler garantizado", una modalidad que asegura una rentabilidad neta anual entre el 9% y el 10%. Esto posiciona a los trasteros como una opción rentable frente a otros bienes inmuebles como aparcamientos o locales comerciales.

Garantía de calidad y normativas en cada proyecto A medida que el mercado se expande, garantizar la calidad y la seguridad de los trasteros se ha vuelto esencial. MultiTrastero destaca por sus altos estándares de construcción: materiales ignífugos, sistemas de ventilación adecuados y cumplimiento estricto de normativas bajo licencia de actividad. Esto no solo asegura la protección de los bienes almacenados, sino que también proporciona tranquilidad a los usuarios.

Jonathan Rocotovich enfatiza que "muchos de los trasteros en el mercado carecen de licencia, lo que no solo los deja fuera de normativa, sino que limita las opciones de aseguramiento y protección de los bienes almacenados". MultiTrastero se compromete a ofrecer soluciones que cumplan con todas las normativas legales, asegurando espacios seguros y funcionales.

Opciones de financiación adaptadas al cliente Para facilitar el acceso a la compra, MultiTrastero ha desarrollado un modelo de financiación propio. Este sistema permite a los compradores realizar pagos mensuales asequibles sin necesidad de recurrir a préstamos bancarios, eliminando así los intereses elevados. "Financiamos parte de la compra para quienes desean adquirir un trastero sin asumir una gran inversión inicial", explica Rocotovich.

Aunque MultiTrastero se centra actualmente en Barcelona, sus resultados han despertado interés en expandir el modelo a otras ciudades como Madrid, Valencia o Bilbao. Sin embargo, Rocotovich subraya que la prioridad sigue siendo mantener el control sobre la calidad en cada proyecto.

En conclusión, la venta de trasteros en Barcelona no solo ofrece una solución práctica a la falta de espacio, sino que también representa una oportunidad de inversión con gran potencial de rentabilidad. MultiTrastero lidera este mercado, proporcionando opciones que combinan accesibilidad, seguridad y calidad para satisfacer las necesidades de sus clientes.