Check Point Software presenta sus resultados financieros del cuarto trimestre y anuales de 2024

La compañía ha logrado una facturación calculada de 2.658 millones de dólares, lo que ha supuesto un aumento del 9% interanual Check Point® Software Technologies Ltd. (NASDAQ: CHKP), pionero y líder global en soluciones de ciberseguridad, ha anunciado sus resultados financieros para el cuarto trimestre y anuales a 31 de diciembre de 2024.

Cuarto trimestre 2024:

Facturación calculada : 959 millones de dólares, un aumento del 11% interanual.

: 959 millones de dólares, un aumento del 11% interanual. Obligación de desempeño restante (RPO) : 2.500 millones de dólares, un crecimiento del 12% interanual.

: 2.500 millones de dólares, un crecimiento del 12% interanual. Ingresos totales: 704 millones de dólares, que supone el incremento del 6% interanual.

704 millones de dólares, que supone el incremento del 6% interanual. Ingresos por suscripciones de seguridad: 463 millones de dólares, un aumento del 9% con respecto al año anterior.

463 millones de dólares, un aumento del 9% con respecto al año anterior. Ingresos Operativos GAAP: 254 millones de dólares, lo que representa un 36% de los ingresos totales.

254 millones de dólares, lo que representa un 36% de los ingresos totales. Ingresos Operativos No-GAAP: 306 millones de dólares, es decir, un 44% de los ingresos totales.

306 millones de dólares, es decir, un 44% de los ingresos totales. EPS GAAP: 2,30 dólares, que refleja un incremento del 7% interanual.

2,30 dólares, que refleja un incremento del 7% interanual. EPS No-GAAP: 2,70 dólares, que se traduce en un incremento del 5% interanual. Año 2024:

Facturación calculada : 2.658 millones de dólares, un aumento del 9% interanual.

: 2.658 millones de dólares, un aumento del 9% interanual. Ingresos totales : 2.565 millones de dólares, que supone un incremento del 6% interanual.

: 2.565 millones de dólares, que supone un incremento del 6% interanual. Ingresos por suscripciones de seguridad : 1.104 millones de dólares, un crecimiento del 13% interanual.

: 1.104 millones de dólares, un crecimiento del 13% interanual. EPS GAAP : 7,46 dólares, que refleja un incremento del 5% interanual.

: 7,46 dólares, que refleja un incremento del 5% interanual. EPS no-GAAP: 9,16 dólares, que se traduce en un incremento del 9% interanual. "Hemos obtenido unos resultados excepcionales en el cuarto trimestre, una excelente manera de iniciar mi nueva función como presidente ejecutivo. Este éxito ha estado respaldado por un sólido crecimiento del 8% en los ingresos de la línea de dispositivos Quantum Force, la solución líder Harmony Email y la creciente adopción de la plataforma Infinity", ha declarado Gil Shwed, fundador y presidente del Consejo de Check Point Software. "Quiero agradecer a nuestros clientes, socios y al equipo global de Check Point Software por su contribución a nuestro continuo éxito. El futuro de Check Point Software está en muy buenas manos bajo el liderazgo de nuestro nuevo CEO, Nadav Zafrir".

"Quiero agradecer a Gil y al Consejo por la oportunidad de dirigir una empresa ejemplar. 2024 fue un año lleno de éxitos y proporciona una gran base tanto para 2025 como para el futuro", ha comentado Nadav Zafrir, CEO de Check Point Software. "Mis primeros cien días se van a centrar en reunirme con clientes y socios para comprender los desafíos clave en el entorno actual de amenazas. Cada vez estoy más seguro de que Check Point Software está en una posición única para abordar las necesidades de ciberseguridad de las compañías en todo el mundo. El futuro de Check Point Software es prometedor, y estamos enfocados en expandir nuestra cuota de mercado y llevar el crecimiento a nuevos niveles".

"Después de un cuarto trimestre y un 2024 exitosos, comenzamos 2025 con un equipo ejecutivo ampliado para equilibrar nuestras funciones corporativas y de mercado, y dar mayor enfoque a las áreas orientadas al cliente", ha añadido Nadav Zafrir. Entre los nuevos roles en el equipo ejecutivo, Itai Greenberg asumirá el cargo de Chief Revenue Officer, para impulsar los ingresos globales de la compañía. Greenberg cuenta con más de 20 años de experiencia en gestión de productos y ventas y ha sido previamente director de Estrategia y líder de los negocios de Cloud y SASE en Check Point Software. Roi Karo se une como Chief Strategy Officer, para aportar más de dos décadas de experiencia en seguridad, IA y big data, con enfoque en estrategia y planificación.

Por otro lado, Rupal Hollenbeck, quien ha sido presidenta de Check Point Software durante los últimos tres años, ha decidido finalizar su mandato al cierre del primer trimestre de 2025. "Quiero agradecer a Rupal por su increíble trabajo y dedicación. Durante su liderazgo, la empresa de Go-To-Market ha experimentado una transformación global. Le deseamos lo mejor en sus futuros proyectos", ha señalado Zafrir. "Damos la bienvenida a Itai y Roi en sus nuevos roles ejecutivos. Tenemos grandes oportunidades por delante y estamos más convencidos que nunca de que lo mejor de Check Point Software aún está por venir", ha concluido.

Principales resultados financieros de 2024

Saldos de efectivo, valores negociables y depósitos a corto plazo: 2.784 millones de dólares a 31 de diciembre de 2024, en comparación con los 2.960 millones de dólares del 31 de diciembre de 2023. La reducción se debe principalmente a la adquisición de Cyberint Ltd., que ha requerido 186 millones de dólares netos en efectivo.

2.784 millones de dólares a 31 de diciembre de 2024, en comparación con los 2.960 millones de dólares del 31 de diciembre de 2023. La reducción se debe principalmente a la adquisición de Cyberint Ltd., que ha requerido 186 millones de dólares netos en efectivo. Programa de recompra de acciones: durante el Q4 de 2024, la compañía recompró aproximadamente 1,7 millones de acciones con un coste total de 325 millones de dólares.Durante todo el año 2024, Check Point Software ha vuelto a adquirir 7,7 millones de acciones por un total de 1.300 millones de dólares.

durante el Q4 de 2024, la compañía recompró aproximadamente 1,7 millones de acciones con un coste total de 325 millones de dólares.Durante todo el año 2024, Check Point Software ha vuelto a adquirir 7,7 millones de acciones por un total de 1.300 millones de dólares. Flujo de tesorería: el flujo de tesorería ha sido de 1.059 millones de dólares, incluyendo 18 millones de dólares en costes relacionados con coberturas de divisas, mientras que los costes de adquisiciones fueron insignificantes. En 2023, el flujo de caja operativo fue 1.035 millones de dólares, incluyendo 39 millones de dólares en costes de coberturas de divisas y 25 millones de dólares en costes de adquisiciones. Información sobre la videoconferencia

Check Point Software organizó videoconferencia con la comunidad de inversores el 30 de enero de 2025, a las 8:30 AM ET/5:30 AM PT. Para escuchar la repetición de la videoconferencia se puede visitar el sitio web: www.checkpoint.com/ir

Programa de participación en la conferencia de inversores del primer trimestre de 2025:

Wolfe Research March Madness. 27 de febrero de 2025, Nueva York.

Conferencia de Tecnología Susquehanna. 27 de febrero de 2025, Nueva York.

Conferencia de Inversores Institucionales Raymond James 2025. 3 de marzo de 2025, Orlando.

Conferencia de Tecnología, Medios y Telecomunicaciones Morgan Stanley 2025. 4 de marzo de 2025, San Francisco.

37ª Conferencia anual Roth Capital Partners. 17-18 de marzo de 2025, Dana Point.

Los miembros del equipo de administración de Check Point Software participarán en estas conferencias y conversarán sobre las últimas estrategias e iniciativas de las empresas. Estas conferencias estarán disponibles también vía webcast en la página web de Check Point Software. Para escuchar las presentaciones y mantenerse actualizado, se puede visitar: www.checkpoint.com/ir.