PoolTiger facilita la reducción de cloro en piscinas con su tecnología ecológica

En un contexto en el que la sostenibilidad cobra cada vez más relevancia en el mantenimiento de piscinas, PoolTiger emerge como una solución avanzada que permite reducir cloro sin comprometer la pureza del agua.

Esta tecnología, diseñada para optimizar la calidad del agua sin la dependencia de tratamientos químicos agresivos, responde a una creciente demanda de sistemas más ecológicos y respetuosos con el medioambiente en el sector de las instalaciones de ocio.

4 formas en las que PoolTiger reduce la necesidad de cloro PoolTiger ofrece un sistema de hidrodinámica patentado que mejora la calidad del agua mediante un tratamiento físico que no utiliza ningún tipo de producto químico adicional. Este método permite que los usuarios disfruten de un agua más limpia y saludable, al tiempo que reduce la necesidad de añadir cloro. Gracias a esta tecnología, se puede conseguir un tratamiento más natural y eficaz, adaptado a las necesidades actuales de mantenimiento ecológico de piscinas.

En particular, este sistema trabaja previniendo la acumulación de impurezas en el agua. Su tecnología de hidrodinámica descompone y elimina partículas en suspensión, lo que facilita que el agua permanezca limpia durante más tiempo. Al mismo tiempo, PoolTiger actúa directamente sobre los microorganismos, eliminando bacterias y otros agentes potencialmente nocivos de manera eficaz, lo cual reduce la carga microbiana y, en consecuencia, la necesidad de utilizar cloro con frecuencia para mantener el agua en condiciones óptimas.

Otro aspecto relevante de esta tecnología es su capacidad para disminuir la producción de subproductos derivados del cloro, como las cloraminas, que suelen ser irritantes y menos eficaces en la desinfección del agua. Esto no solo mejora la experiencia de los usuarios al proporcionar un entorno de baño más seguro y sin olores desagradables, sino que también reduce los riesgos para la salud. Con esta reducción de químicos, el agua de la piscina resulta más suave para la piel y los ojos, y menos perjudicial para las vías respiratorias, algo especialmente importante para personas con sensibilidad o alergias.

Un compromiso con la sostenibilidad en el mantenimiento de piscinas Desde su lanzamiento, PoolTiger ha mostrado un compromiso constante con el cuidado ambiental y la salud de los usuarios de piscinas. Su sistema innovador no solo representa una mejora en la calidad del agua, sino también una solución económicamente eficiente para los propietarios de piscinas, ya que la reducción en la necesidad de cloro contribuye a optimizar los costes de mantenimiento a largo plazo.

PoolTiger, con su enfoque en la sostenibilidad, responde a una creciente demanda de soluciones más saludables y ecológicas en el sector. Gracias a esta solución es posible reducir cloro en piscinas para disfrutar de un agua de alta calidad. Por último, esta empresa cuenta con productos para hogares, comercios, spas y estanques.