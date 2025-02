Los residentes con Discapacidad de San Juan de Dios Tenerife reciben sus gafas graduadas gracias al proyecto 'Ver para Crecer'

La tercera misión óptica del proyecto 'Ver para Crecer', de la Fundación Cione Ruta de la Luz, ha dejado huella en Tenerife, donde por primera vez la iniciativa se ha centrado en mejorar la salud visual de personas con diversidad funcional. Este esfuerzo ha resultado en la entrega de gafas graduadas a los residentes del Área de Discapacidad, perteneciente al Hospital San Juan de Dios Tenerife Entre las personas beneficiarias se encuentran Yeray y Estefania, quienes no ocultan su emoción por este gran cambio en su día a día. "Gracias a estas gafas puedo ver mucho mejor y leer con más claridad. Estoy muy contento y feliz", afirma Yeray, mientras que Estefania añade: "Había muchas gafas y elegí una del color que me gusta".

El proyecto, que tuvo lugar en las instalaciones del Centro Psicopedagógico, permitió que 90 personas, de entre 17 y 80 años, recibieran una evaluación visual integral. La misión fue llevada a cabo por un equipo de ocho personas voluntarias, incluyendo tres ópticos y cinco ayudantes, además del personal del centro, cuya colaboración fue clave para el éxito de la actividad.

Para María de la Rosa, directora de Discapacidad y Solidaridad, subrayó la importancia de iniciativas como esta: "Gracias a este proyecto, nuestros residentes han podido acceder a evaluaciones visuales especializadas. Esto no solo mejora su calidad de vida, sino que también nos ayuda a detectar alteraciones conductuales asociadas a problemas de visión y a crear entornos más adecuados para ellos".

Por su parte, La gerente de la Ruta de la Luz, Cristina López-Mora, destacó que esta acción, cuyos beneficiarios han sido personas con diversidad funcional, fue "no solo un evento sin precedentes en los 25 años de existencia que cumple la Ruta de la Luz, sino que también ha sido uno de los más emotivos, por el agradecimiento, verdaderamente conmovedor, que mostraron por esta acción las personas beneficiarias y sus familias. Ninguno de los ópticos voluntarios, ni yo misma, la vamos a olvidar. Y, por lo tanto, es una gran satisfacción para todos nosotros culminar la acción con la entrega de las gafas".

El proyecto 'Ver para Crecer' tiene como objetivo llevar la salud visual a las personas en situación de vulnerabilidad, ofreciendo gafas graduadas hechas a medida de forma completamente gratuita. Desde su creación, esta iniciativa ha revisado la visión de más de 4.000 personas en toda España y ha entregado más de 2.000 gafas nuevas a quienes más lo necesitan.

Con esta acción, tanto la Fundación Cione Ruta de la Luz como San Juan de Dios Tenerife reafirman su compromiso por la inclusión, la solidaridad y el bienestar de las personas con diversidad funcional, mejorando su calidad de vida un paso –o una mirada– a la vez.