Así es el yacimiento de supercentenarios descubierto por el Dr. Manuel de la Peña, gurú de la longevidad

¿Alguien se podía imaginar que hay muchas personas que están vivas con 116 años? Y que el récord en la historia de la humanidad lo tuvo la francesa Jeanne Calment que vivió hasta los 122 años Humanizar la medicina es uno de los grandes desafíos que tienen los sistemas de salud, y encontrar médicos humanistas y vocacionales es como buscar una aguja en un pajar.

Hacer un recorrido por España y conocer a los 20.000 centenarios lleva su tiempo y si se hace recorriendo el mundo en busca de los 700.000 tiene más mérito. "Tan solo un médico de renombre mundial como el infatigable y reputado cardiólogo Manuel de la Peña Alonso-Araujo realiza este tour interminable, el cual le ha permitido descubrir un verdadero yacimiento de supercentenarios, quienes le están revelando sus secretos para llegar sanos a los 120", tal como explican desde El Instituto Europeo de Salud y Bienestar Social.

Un legado de conocimiento de los supercentenarios

Además de Jeanne Calment, una mujer que mantuvo una vida muy activa y vivió hasta los 122 años, las personas más longevas de la historia han sido la japonesa Kane Tanaka, que vivió hasta los 119 años; la americana Sarah Knauss, que murió a los 119, y la monja francesa Lucile Randon, que falleció a los 118 años. Entre los hombres más longevos del mundo, destacan el japonés Jirôemon Kimura, que vivió hasta los 116 años, el venezolano Juan Vicente Pérez Mora, que vivió hasta los 114 años y el extremeño Francisco Núñez Olivera, que falleció con 113 años.

Este legado de conocimientos se recoge en su obra maestra, Guía para vivir sanos 120 años, un superventas gracias a que relata historias reales y llenas de ternura a través de entrevistas clínicas, realizadas por este gurú de la longevidad, impregnadas de un gran humanismo que resulta paradigmático.

Y en esta travesía le acompaña Loles Leon, su inseparable actriz, que se ha convertido en la embajadora de la longevidad. Loles representa un modelo de resistencia al envejecimiento, dado que su edad biológica es muy inferior a sus 74 que en realidad tiene. Y nadie se olvida que el doctor unió al cómico José Mota y a Loles hace unos meses en el Hotel Wellington, donde lograron reunir a toda la jet set madrileña para convencerla de que sí se puede llegar sanos a los 120.

Servando a sus 109 años, primero en el mundo en implantarse un marcapasos

Es admirable que el doctor Manuel de la Peña esté divulgando en todos los foros donde le invitan que la edad es simplemente una barrera mental, ya que cumplir años no es un obstáculo para curarse ni operarse, ni mucho menos para cumplir sueños. De hecho, Servando Palacín de 109 años, arropado por el doctor, se convirtió en la primera persona en el mundo en recibir un marcapasos y todos los días realiza ejercicios tipo bicicleta en la cama, que Dolores Buitrago a los 110 años "le cantó al doctor de la Peña melodiosas coplas", que Crescencia Galán con 110 años le dijo que "cuando tiene un día malo lo saca a flote" y realiza una tabla de ejercicios de 20 minutos a día y que Engraciano a los 109 años superó un cáncer de colon con 90 años, un infarto de miocardio a los 80 años, que le cambiaron la cadera a punto de cumplir los 100 años y que ahora se siente como si tuviera 60 años y camina todos los días una hora por el jardín. También De la Peña arropó en el Paraninfo de la Universidad de las Palmas de Gran Canaria, a la familia con récord Guinness de longevidad que es canaria, los Hernández-Pérez, que consumen productos frescos de su huerta y viven con alegría y serenidad.

Es despectivo usar las palabras viejo y anciano

En este sentido, este doctor, cum laude en medicina, considera despectivo y muy feo hablar de viejos/as o ancianos/as, motivo por el cual en su libro promueve dejar de usar esta estas palabras y sustituirlas por persona longeva, ya que este trato genera igualdad y respecto.

El de los supercentenarios es un estudio de investigación que empezó De la Peña por obligación, pero en el que se quedó atrapado por vocación médica y con el que actualmente disfruta tomándoles la tensión y la frecuencia cardiaca a las personas de 112 años y más, valorando su saturación de oxígeno, examinando si su corazón tiene pausas o latidos irregulares, observando si la dosis de medicación que toman es la adecuada, explorando a este tipo de personas (que son todas flacas), conociendo las claves de una microbiota que favorece su longevidad, valorando la influencia de sus niveles en sangre de vitamina D, b12, glucosa y LDL colesterol y estudiando un sinfín de parámetros médicos. De la Peña, subraya que en todos ellos la clave es que su colesterol está en 120 y su tensión en 120, lo que les permite vivir sin riesgo de ictus ni de infartos, y sobre todo sin riesgo de perder la cabeza. Y es algo en lo que insiste mucho cuando comparte con ellos sus experiencias con otro supercententarios.

El descubrimiento de un yacimiento de supercentenarios

Un detalle relevante es que la mayoría de las personas no sabían de la existencia de personas que tuvieran 117 años como María Branyas ni se imaginaba que vivieran personas a estas edades. Entre la comunidad de supercentenarios ellos mismos se creían que estaban solos porque no sabían que había otras personas que también llegaban a su edad, hasta que llegó el afamado doctor y les contó sus tiernos relatos con nombre y apellidos de las personas a las que estaba conociendo, entre las que destaca Angelina Torres, que a sus 112 años es la persona más longeva de España. Algo conmovedor que pone de manifiesto, según sus propias palabras, la importancia de la conexión social.

"El doctor de la Peña, que se mueve como pez en el agua entre la alta sociedad, más conocido como el médico de la 'beautiful people', afirma que los supercentenarios le han contagiado de serenidad, espiritualidad y de fe, motivo por el cual les regala un rosario y les invita a un chocolate con churros. Todo lo cual constituye el acicate para seguir adelante, y de forma imbatible, con su tour de entrevistas clínicas y en búsqueda activa de supercentenarios vivos".

Por último, "lo que es verdaderamente admirable es el liderazgo médico que ejerce entre la comunidad científica donde su poder de influencia está logrando cambiar la percepción de las personas longevas para que reciban la mejor asistencia sanitaria y no les falte nada de nada hasta el último día de su existencia y lo dice, ni más ni menos, un emblemático líder mundial de la longevidad".

El Instituto Europeo de Salud y Bienestar Social, bajo el liderazgo del doctor De la Peña, se ha convertido en un referente mundial en el estudio de la longevidad y la mejora de la calidad de vida. Con iniciativas que reúnen a Premios Nobel, ministros y expertos internacionales, esta institución impulsa proyectos de investigación que integran ciencia, tecnología y humanismo.