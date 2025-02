Álvaro Tomás García y Javier Medina hablan sobre el futuro de las despedidas en España

Paradise Events se ha consolidado como una de las principales agencias en la organización de eventos en España y Portugal, destacando especialmente en la planificación de despedidas de soltero y soltera. Bajo la dirección de Álvaro Tomás García y Javier Medina, la empresa ofrece una amplia gama de servicios personalizados que incluyen catering, bodas y eventos corporativos, adaptándose a las necesidades y preferencias de sus clientes.

En la siguiente entrevista, los co-fundadores de Paradise Events explican cuáles son los servicios de esta empresa y qué tendencias están en auge actualmente.

¿Qué servicios ofrece Paradise Events y cómo se diferencian en el mercado de organización de eventos?

Somos una agencia online de contratación de paquetes que incluyen actividades, cenas, comidas y alojamiento para celebrar despedidas de soltero y soltera en toda España, Portugal, Amsterdam y México, en expansión en más ciudades como Budapest y Malta. Nos caracterizamos por ofrecer una atención al cliente rápida, gestionar de forma online la reserva con cancelación gratuita y ofrecer otros servicios como camisetas o regalos para los grupos. España es un pais en el que la diversión está muy valorada, y las despedidas de soltero o soltera es algo muy común en nuestra cultura. Por ello, quisimos crear esta plataforma online de despedidas en la que ayudar a la gente a la organización de ese día tan especial, aunar toda la oferta y presentarla de una forma sencilla y rápida. Nuestra estrategia se ha basado en mejorar la atención al cliente, dar facilidad de pago y modificaciones, cancelación gratuita, y facilidades en los menús con alergias, en resumen, facilitar al organizador la vida.

¿Cómo ha evolucionado la demanda de despedidas de soltero y soltera en los últimos años?

El perfil de nuestros clientes ha ido evolucionando, ya que la edad media para casarse ha aumentado por encima de los 30 años, y a pesar de que el número de bodas en España ha disminuido un 10%, se celebran múltiples despedidas para cada boda. Los grupos de la uni, del colegio, del trabajo, de algún hobby. Cada uno hace una despedida distinta con el novio y la novia.

Cada vez es más común que los grupos nos soliciten salir fuera de España o viajes a las islas, como puede ser, por ejemplo Ibiza. Este cambio sin duda es debido a que la edad media ha aumentado y, por lo tanto, los grupos tienen más dinero, y a la mentalidad de invertir más en ocio.

¿Qué tendencias actuales destacan en la organización de despedidas de soltero y soltera?

En su mayoría, tanto chicas como chicos comparten actividades. Depende de sus gustos, pueden hacer actividades en montaña, finca, ciudad o en la playa. Las más comunes son las boat party, fincas de actividades con humor amarillo y actividades en locales del centro de las ciudades y restaurantes temáticos. Aunque otros grupos buscan evitar la fiesta y hacer cosas más tranquilas como una beauty party o un taller.

En general, la mayoría buscan fiesta y luego juntarse en restaurantes para despedidas y discotecas para disfrutar de un fin de semana inolvidable. Busquen lo que sea, lo que quieren es pasárselo bien y que los homenajeados disfruten del día.

¿Cómo se adapta Paradise Events a las nuevas preferencias de los clientes en cuanto a personalización y originalidad en los eventos?

Buscamos estar presentes en todas las ciudades posibles donde puedan celebrarse estos eventos. No siempre podemos ofrecer lo mismo en todos los lugares, pero buscamos que haya cosas originales para pasarlo bien. Por ejemplo, aunque en una ciudad no exista una cena temática para despedidas, les facilitamos restaurantes donde puedan comer a gusto grupos grandes y que no vayan a tener problemas en recibir a despedidas. Hablamos con nuevos proveedores de actividades que estén surgiendo y puedan ser de interés para las despedidas, desde un taller de pole dance, hasta un cata de vinos o taller de velas, siempre para que haya oferta para todos los gustos.

¿Qué importancia tiene la elección de la ubicación en la planificación de una despedida de soltero o soltera?

Es importante tener en cuenta si vamos a una ciudad, la legislación vigente sobre ruidos y disfraces o elementos decorativos que puedan tener. Hay ciudades donde no se permite ir con ciertos disfraces, y hay que respetarlo. Además, si se busca mucha fiesta durante todo el día, lo que recomendamos es ir a una finca, ya que ahí van a estar más apartados y no van a molestar a los vecinos.

¿Cómo aborda Paradise Events la organización de eventos en diferentes ciudades y países, garantizando la calidad y satisfacción del cliente?

Conocemos a todos nuestros proveedores, les visitamos y hablamos con ellos. Probamos la mayoría de cosas que ofrecemos para dar un buen servicio. Gestionamos las políticas de cancelación con las que trabajamos para asegurar que el cliente pueda tener la mayor facilidad posible.

¿Qué medidas implementa la empresa para mantenerse a la vanguardia en un sector tan competitivo como el de la organización de eventos?

Donde más invertimos es en mejoras tecnológicas que faciliten la gestión de la reserva a nuestros clientes. Tenemos un nuevo diseño de web que saldrá antes de que acabe la temporada en 2025 donde mostrar todo lo ofertado de una forma más visual y rápida. Y ya estamos probando un nuevo panel de clientes desde donde el organizador tendrá todos los datos de su reserva y podrá hacer modificaciones de forma sencilla, indicar alergias, tener la ubicación de la actividad y teléfonos de contacto para el día de la despedida.

¿Qué planes de expansión o nuevos servicios tiene previstos Paradise Events para el futuro cercano?

Seguir expandiendo en nuevas ciudades de España, estar más presentes en Castilla La Mancha, el norte de España y Extremadura. Además, queremos usar nuestros destinos internacionales para ofrecer despedidas más exclusivas y personalizadas, con vuelos incluidos, en los que organizar todo el itinerario según los gustos y disponibilidad del cliente.

Bajo el liderazgo de Javier Medina y Álvaro Tomás García, Paradise Events continúa innovando en el sector de la organización de eventos, ofreciendo experiencias únicas y adaptadas a las tendencias actuales. La empresa se posiciona como una opción destacada para quienes buscan celebrar momentos especiales de manera personalizada y memorable.