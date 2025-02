Treezor lanza Card Account Selection (CAS): una innovación para pagos más inteligentes y flexibles

Treezor, líder en Banking-as-a-Service, anuncia el lanzamiento de su nueva funcionalidad Card Account Selection (CAS), una solución innovadora diseñada para simplificar y automatizar la gestión de los pagos con tarjeta Card Account Selection (CAS): una innovación para pagos personalizados y dinámicos

La funcionalidad Card Account Selection de Treezor permite asociar una tarjeta de pago a diferentes tipos de cuenta, lo que ofrece una flexibilidad sin precedentes en su gestión. Además de mejorar la experiencia del usuario, esta solución ofrece dos formas de seleccionar la cuenta en la que se realizará el cargo:

Manual: el titular de la tarjeta elige la cuenta en la que se realizará el cargo antes de cada transacción.

el titular de la tarjeta elige la cuenta en la que se realizará el cargo antes de cada transacción. Dinámica: asociada al nuevo Sistema de Gestión de Tarjetas (SGT) de Treezor, la elección de la cuenta se automatiza en el momento de la transacción en función de los parámetros predefinidos por los clientes de Treezor. Esto garantiza una fluidez total para el titular de la tarjeta. Esto convierte a Treezor en el único actor de Banking as a Service (BaaS) que ofrece esta innovación, lo que confirma su capacidad para marcar tendencias en su sector para ofrecer soluciones de pago inteligentes que mejoran la experiencia del usuario.

Facilidad de reconciliación para las empresas y valor añadido para los usuarios

Esta nueva función facilita la reconciliación para las empresas y aporta valor añadido a los usuarios.

Con esta nueva funcionalidad, Treezor responde a las necesidades crecientes de las empresas, especialmente en el sector de los beneficios sociales a empleados y gestión de gastos. Dichos actores buscan centralizar varios tipos de pago en una sola tarjeta con el fin de simplificar su uso para los titulares, reducir costes y facilitar el seguimiento de las transacciones.

Gracias a la solución CAS, Treezor ofrece un uso modular de las transacciones sin precedente. Esto la convierte en un elemento diferenciador clave en un mercado altamente competitivo. Los usuarios finales apreciarán la facilidad y eficacia de esta solución que pone la innovación al servicio del rendimiento y la satisfacción del cliente.

*****

Acerca de Treezor: www.treezor.com

Fundada en 2016, Treezor es una Fintech regulada por la ACPR (regulador francés) y con pasaporte en 25 países como entidad de dinero electrónico. Treezor también es miembro principal de redes internacionales de tarjetas, como Mastercard. Adquirida en 2019 por el grupo Société Générale, Treezor es el líder europeo en Banking as a Service (BaaS), con más de 107 millones de transacciones procesadas y 6,5 millones de tarjetas emitidas, así como una presencia activa en Francia, Alemania, Benelux, Italia y la Península Ibérica. Su solución de Embedded Finance permite a las empresas integrar servicios de pago bajo marca blanca en su oferta a través de APIs altamente intuitivas (desde la adquisición hasta la emisión). Treezor también proporciona a sus clientes experiencia regulatoria (KYC, AML/CFT, etc.) y seguridad, posicionándose como un habilitador para empresas no reguladas o instituciones con licencia. Treezor ha ganado el apodo de "granero de unicornios" al haber acompañado el surgimiento de numerosos unicornios europeos de pagos.

